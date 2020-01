Aida Yespica riabbraccia il figlio e l’ex Matteo Ferrari rompe il silenzio

editato in: da

Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo le lacrime e l’ex Matteo Ferrari rompe il silenzio. La showgirl qualche settimana fa ha rilasciato una toccante intervista a Verissimo, svelando di essere lontana da suo figlio e di non vederlo da diversi mesi. Tutto a causa non solo di alcuni problemi con i documenti, ma anche una forte tensione con l’ex calciatore, da cui si è separata da molto tempo.

“Il problema è iniziato lo scorso febbraio – aveva svelato a Silvia Toffanin -, mi è arrivato un documento in cui chiedeva l’affidamento esclusivo, ma ho vinto legalmente quella battaglia, dovrei vedere mio figlio tanto quanto il papà, ma non ho i documenti per andare da lui e visto che i rapporti con il papà si sono incrinati non ho modo di vederlo”.

Aida aveva poi accusato l’ex di non farle trascorrere del tempo con Aron. “L’ho visto solo per 4 ore, mi si è rotto il cuore – aveva detto -. Gli ho chiesto di lasciarmelo per la notte, mi ha risposto ‘Non mi chiedere extra’. Scherziamo? Stiamo parlando di mio figlio. Sono due anni che vivo questa situazione, non capisco, sono sempre stata buona con lui, anche quando non mi dava il mantenimento”.

La modella aveva abbandonato in lacrime lo studio televisivo e le sue parole avevano scatenato un’accesa polemica contro Matteo Ferrari. Dopo un lungo silenzio l’ex calciatore ha deciso di rompere il silenzio, ma soprattutto Aida è riuscita a riabbracciare il figlio. Nelle Stories di Instagram, la Yespica ha condiviso alcuni video in cui è a Milano insieme ad Aron. Madre e figlio sorridono e si divertono insieme. “Ti amo amore mio”, ha scritto la showgirl che è apparsa per la prima volta serena accanto al piccolo.

Qualche giorno prima, in occasione delle feste di Natale, era comparso il primo commento di Matteo Ferrari sulla questione. L’ex calciatore aveva postato su Instagram uno scatto insieme a tutta la sua famiglia, durante un pranzo a Miami in cui era presente anche Aron. “Bisogna sempre ascoltare le due campane prima di dare sentenze”, aveva spiegato, riferendosi probabilmente alle dichiarazioni della Yespica.