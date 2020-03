Adriana Volpe, tregua con Magalli dopo l’uscita dal GF Vip: parla il conduttore

editato in: da

Non è un periodo semplice per Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri è reduce dal Grande Fratello Vip, abbandonato ad un passo dalla finale a causa di gravi problemi familiari. Di lei, è tornato a parlare anche Giancarlo Magalli, con il quale ha avuto un’accesa e chiacchierata lite.

Ciò che è successo in passato tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è noto a tutti. I due, durante una diretta televisiva, hanno litigato ferocemente. Una discussione che è andata avanti per lunghi mesi, fatta di accuse reciproche e interviste in cui entrambi ribadivano le proprie ragioni. Sui social e all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la Volpe è tornata a parlare dell’argomento, criticando aspramente anche le scelte della Rai.

Anche Giancarlo Magalli, messo alle strette, ha rilasciato nuove dichiarazioni sull’acerrima nemica, mostrando, questa volta, lo spiraglio per un’ipotetica pace. Al conduttore, durante una diretta de I Fatti Vostri, è stato chiesto cosa pensasse di quanto detto in passato dall’ex collega nei suo confronti. Una domanda che l’ha lasciato spiazzato. Contro ogni previsione, però, i suoi toni sono rimasti molti pacati, quasi cordiali:

Ho capito di chi parla, ma quella bionda – riferendosi alla Volpe – ha altri problemi ben più seri adesso.

Giancarlo Magalli, quindi, in un momento particolarmente difficile per l’ex collega, ha deciso di non alimentare le polemiche e di concederle una tregua. Adriana Volpe, infatti, ha recentemente abbandonato il Grande Fratello Vip, dove era tra i concorrenti favoriti per la vittoria, a causa di un gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia.

È stata proprio Adriana Volpe, tramite messaggi sui social e una lettera agli ex coinquilini del Grande Fratello Vip ad ammettere il periodo di difficoltà, approfittandone per ringraziare il pubblico che l’ha sostenuta e i fan che hanno dimostrato preoccupazione per lei:

In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore – ha dichiarato -. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso grazie per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso.

La scelta di Giancarlo Magalli di non infierire su Adriana Volpe in una situazione così complicata e delicata è, senza ombra di dubbio, da apprezzare. Che sia, per loro, il momento giusto per iniziare a pensare alla possibilità di fare pace?