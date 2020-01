Giancarlo Magalli, brutto incidente stradale: la figlia Michela rompe il silenzio su Instagram

editato in: da

Michela, la splendida figlia di Giancarlo Magalli

Michela, figlia di Giancarlo Magalli, commenta su Instagram il terribile incidente avuto dal padre da cui, fortunatamente, è uscito illeso. Il celebre conduttore era a bordo della sua Smart bianca e stava percorrendo la Cassia, a Roma, quando ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il guard rail.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo che non ha riportato nessuna ferita. Secondo le prime informazioni riportate dal Tempo, Magalli indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto e a salvarlo sarebbe stato anche l’airbag. La vettura è stata quasi del tutto distrutta nello schianto, ma il conduttore dei Fatti Vostri è rimasto illeso.

Sul luogo in seguito è arrivato anche Marcello Cirillo, collega e volto storico de I Fatti Vostri con cui in passato c’erano stati degli attriti. “È stato un miracolo — ha spiegato — l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato”. I fan hanno immediatamente chiesto notizie del conduttore a Michela, la secondogenita di Magalli, nata dall’amore per Valeria Donati.

Classe 1994, è una celebre influencer e star di Instagram, molto amata dal pubblico e chiamata teneramente “Magallina”. La ragazza ha voluto rassicurare tutti, pubblicando nelle Stories alcune foto in cui è insieme al famoso papà. Nella prima Michela sorride accanto a Giancarlo. “Qui tutto bene”, ha commentato, postando poi uno scatto in cui a tavola ci sono due piatti di pasta. “Uno spaghetto e passa la paura”, ha scritto la blogger.

Legatissima al padre, qualche tempo fa Michela era stata ospite del Maurizio Costanzo Show per parlare del suo lavoro. Bella come la madre e brillante come Magalli, aveva svelato il sogno di lavorare come fashion blogger.

Negli ultimi giorni si era parlato molto del conduttore de I Fatti Vostri per via delle dichiarazioni di Adriana Volpe. La presentatrice, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva svelato a Signorini i retroscena del loro litigio, finito anche in tribunale, e aveva espresso la volontà di avere un confronto con l’ex collega.