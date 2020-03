GF Vip, Adriana Volpe lascia ufficialmente la casa e saluta i concorrenti

editato in: da

Continuano i colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe ha appena lasciato il bunker di Cinecittà, all’improvviso, lasciando tutti di stucco: la notizia è stata confermata anche da un comunicato ufficiale di Mediaset, dove si legge che la donna “ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali“.

Tutto è successo di punto in bianco: fino a poche ore fa la concorrente si comportava normalmente, ma qualcosa è cambiato dopo un aggiornamento ricevuto in confessionale.

Con tutti gli inquilini di fronte a lei, con gli occhi lucidi e la voce spezzata, la conduttrice de I Fatti Vostri ha detto:

Intanto vi voglio ringraziare tutti, perché ognuno di voi in questo viaggio mi ha dato tantissimo. Noi siamo entrati insieme, abbiamo lasciato fuori la famiglia, abbiamo lasciato fuori gli amici e un’Italia spensierata. Io ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, che andrà tutto bene.

La Volpe ha continuato a parlare ai suoi compagni di avventura, sempre più turbata, provando a trattenere le lacrime:

Sicuramente andrà tutto bene: vi volevo salutare uno ad uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno ad uno, però io adesso devo veramente uscire, perché ho delle cose molto importanti da risolvere.

Zequila ha provato a convincerla a restare, forse non intuendo subito la gravità della situazione, mentre Patrick lo ha zittito, tra lo sbigottimento e la confusione di tutti. Subito dopo i “vipponi” sono corsi ad abbracciarla, mentre la donna continuava a dire a tutti “Siate forti ragazzi, dite una preghiera per me”, ormai in preda ai singhiozzi, tra le braccia degli amici all’interno della Casa.

Antonella Elia ha continuato a chiedere cosa fosse successo, presa evidentemente dal panico, ma Adriana Volpe senza troppi indugi le ha risposto: “Antonella ti prego lasciami andare. Sii forte. Ricordatevi sempre il nostro motto, noi non molliamo”.

Dopo la sua uscita in fretta e furia, alcuni concorrenti in salotto hanno provato a capire cosa fosse successo, ma Denver ha fermato tutti: se la famiglia ha deciso di mantenere la privacy è giusto rispettarla.

Un’assenza che sicuramente si farà sentire nella casa e che, ancora una volta, mischia le carte del gioco arrivato, ormai, quasi alla fine.