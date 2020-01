GF Vip, Adriana Volpe parla della lite con Magalli. La reazione del conduttore

editato in: da

Per la prima volta, molti giorni dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha deciso di parlare della lite con Giancarlo Magalli. In tanti attendevano una reazione o un commento su Instagram o Facebook come era accaduto in passato, ma questa volta il conduttore ha scelto di tacere.

Magalli, nonostante i numerosi attacchi apparsi sui suoi profili, non ha voluto dire la sua sulle parole di Adriana Volpe. Come è noto i due sono in guerra ormai da diverso tempo da quando si scontrarono in una puntata de I Fatti Vostri per una battuta della showgirl. In seguito lo scontro si spostò prima sui social poi in tribunale. Giancarlo non ha mai risparmiato frecciatine alla collega, per questo in tanti si aspettavano un suo commento di fronte alle confessioni al GF Vip, ma Magalli ha sorpreso tutto scegliendo la via del silenzio.

Un silenzio che pesa molto dopo le rivelazioni fatte dalla Volpe. Prima con Barbara Alberti, poi con Alfonso Signorini, nel corso della diretta della quarta puntata, Adriana ha parlato della sua lite con il conduttore Rai, svelando nuovi retroscena.

“Negli anni lui me ne ha fatte tantissime – ha spiegato al Grande Fratello Vip -. Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Perché lui le cambiava. Ti dico, nomi come Mara Carfagna, Matilde Brandi. Tutte duravano sempre pochissimo, in modo tale da gira la ruota e avanti un’altra”.

Di fronte a una domanda diretta di Alfonso Signorini, la Volpe non ha escluso la possibilità di avere un confronto con Magalli e fare pace con lui. “La cosa che più mi ha ferito in questa storia non sono tanto le parole di Giancarlo – ha spiegato -, ma il fatto che esista una Commissione della pari opportunità in Rai e quando io sono andata ad un appuntamento dopo due anni dall’accaduto, e dopo tutti gli articoli sul fatto, mi hanno detto ‘noi non ne sapevamo nulla […] Negli anni Magalli ha avuto tantissime occasioni per chiedermi scusa”.