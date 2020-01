GF Vip, Miriana Trevisan entra in casa per Pago. E dice la sua su Serena Enardu

editato in: da

Siamo arrivati alla quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, e il gioco inizia ad entrare nel vivo. I concorrenti si stanno pian piano ambientando alle mille sorprese della Casa più spiata d’Italia, e anche per i telespettatori lo show si fa sempre più interessante.

La scorsa settimana, un vero e proprio terremoto ha sconvolto i coinquilini e il pubblico da casa. Salvo Veneziano si è lasciato andare ad espressioni terribili, intrise di sessismo e violenza, che hanno causato la sua immediata espulsione e un provvedimento speciale per i suoi tre compagni – Patrick, Sergio e Pasquale.

Ora le acque sembrano essersi calmate, grazie anche alla delicatezza con la quale Alfonso Signorini, perfetto padrone di casa di questa quarta edizione del GF Vip, ha affrontato l’argomento.

E nella puntata di questa sera si è tornato a parlare di temi più leggeri, sfociando nel gossip. Protagoniste della serata, due ex love stories che negli anni passati hanno fatto scintille. La prima è quella di Pago e Miriana Trevisan, dal cui amore è nato anche un bellissimo bambino. Tra di loro c’è ancora un rapporto meraviglioso, come hanno dimostrato le immagini che abbiamo potuto vedere poco fa e che hanno emozionato tutti.

Dopo aver avuto un difficile confronto con la ex Serena Enardu, che è entrata nella Casa del GF Vip nella seconda puntata, Pago ha trascorso dei giorni piuttosto amari. È evidente che per lui la fiamma della passione non si è ancora spenta, ma la delusione per quanto accaduto a Temptation Island Vip è ancora forte. Quindi Alfonso ha pensato di regalargli una splendida sorpresa, facendo entrare la Trevisan.

“L’amore non finisce mai” – ha esordito Signorini, annunciando l’ingresso dell’ex moglie di Pago. E, tra le lacrime generali, Miriana ha raccontato qualcosa di quello splendido uomo che ha avuto di fianco per tanti anni. Il cantante si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, ascoltando le parole della Trevisan: “Fai come ti pare, lascia perdere tutti gli altri. La ami ancora? Torna da lei, vai. Non pensare a tutto il resto”.

La seconda storia d’amore è quella di Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, una relazione di quelle brucianti, che però si è conclusa ormai tanto tempo fa. Dopo il divorzio, i due non si sono più parlati per tantissimo tempo. Ma l’improvvisa malattia del produttore li ha riuniti, e ha permesso loro di ricucire i rapporti. Signorini ha permesso a Cecchi Gori di entrare nella Casa per fare una sorpresa a Rita: il loro incontro è stata la testimonianza più bella di questa rinnovata amicizia.

Nel corso della serata sono stati però toccati molti altri argomenti. Adriana Volpe in settimana ha confidato a Barbara Alberti la sua enorme delusione seguita alla ormai storica lite con Giancarlo Magalli, che ha avuto una lunga sequela di conseguenze. E in studio Alfonso Signorini ha tirato fuori il discorso per capire bene il punto di vista della conduttrice, sperando in un futuro incontro riappacificatore tra la Volpe e Magalli.