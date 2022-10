Addio a Jody Miller, per amore della figlia Robin abbandonò le scene

Fonte: Getty Images Jody Miller

L’artista statunitense Jody Miller si è spenta all’età di 80 anni il 6 ottobre 2022 a seguito di una complicazione del suo stato di salute. Nota anche in Italia, la sua carriera è stata colma di grandi successi e ha partecipato anche al Festival di Sanremo, ma l’artista ha deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia e in particolare a sua figlia Robin.

Jody Miller, la carriera e la causa della morte

Classe 1941, all’anagrafe era Myrna Joy Miller. Si è spenta all’età di 80 anni a Blanchard, nello stato dell’Oklahoma, il 6 ottobre 2022 a seguito di un peggioramento del suo stato di salute: l’artista, infatti, soffriva da anni del morbo di Parkinson.

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi importanti nella musica a soli ventun anni grazie a un contratto firmato con la Capitol Records e la pubblicazione del suo primo album Wednesday’s Child is Full of Woe, dopo aver respirato l’arte attraverso la sua famiglia.

Il grande successo è arrivato alcuni anni dopo l’esordio grazie ai brani He Walks Like a Man (1964) e Queen of the house (1965), con il quale vinse un Grammy Award nella categoria miglior performance vocale femminile country e western.

Jody Miller: Sanremo e il brano cantato da Mina

Ed è proprio con il brano He Walks like a man, nel 1964, che Jody Miller raggiunge per la prima volta la classifica Billboard Hot 100: il brano, che ottiene un grandissimo successo, viene portato in Italia dalla strepitosa Mina con il titolo È l’uomo per me/ So che non è così,anche se con un arrangiamento diverso dalla versione originale della Miller.

Le sue tracce in Italia, però, non si fermano con la versione italiana del suo brano cantata e portata al successo dalla tigre di Cremona, perché nel 1965 Jody Miller fu invitata al Festival di Sanremo.

La sua esperienza sul palco dell’Ariston, il più importante per tutti gli artisti italiani, è stata al fianco di Pino Donaggio, con il quale ha interpretato il brano Io che non vivo (senza te) e Devi essere tu con Ricky Gianco, ma quest’ultima canzone non riuscì ad essere ammessa alla finale.

In quegli anni Jody Miller raggiunge un grandissimo successo in tutto il mondo, riuscendo ad entrare nelle più importanti classifiche e ad ottenere nomination ai Grammy Awards. Poi, però, la decisione di abbandonare la musica per restare al fianco della famiglia.

L’amore di Jody Miller per sua figlia Robin

Nonostante il grandissimo successo ottenuto, negli anni ’80 Jody Miller decide di fare un passo indietro e ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia formata dal marito Monty Brooks, con il quale è stata sposata dal 1962 al 2014 (anno del divorzio) e sua figlia Robin.

Della sua sfera privata non si conoscono molti dettagli, ma ciò che è certo è che in quel periodo l’artista aveva deciso di dedicarsi al ranch del marito in Oklahoma per l’attività di allevamento e addestramento dei cavalli di razza. L’allontanamento dalla musica non è sicuramente servito, però, affinché la Miller la dimenticasse. Il suo amore per quella forma d’arte ha fatto in modo che negli anni Novanta riprendesse a dedicarsi alla musica.