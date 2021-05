Addio a Gavin MacLeod, il comandante della serie di successo Love Boat

editato in: da

È spirato Gavin MacLeod, che noi tutte ricordiamo come il comandante Merrill Stubing della serie TV Love Boat. La famiglia MacLeod ha rilasciato una dichiarazione a TMZ, ripresa poi anche da Variety, affermando che le condizioni dell’attore erano notevolmente peggiorate negli ultimi tempi. Aveva 90 anni, vissuti sempre con il sorriso e l’amore per il piccolo schermo.

Un addio amaro, quello a Gavin, che è stato un simbolo degli anni ’80: amatissimo in Love Boat, l’attore ha ricevuto nel corso della sua carriera numerose candidature ai Golden Globe. Una classe di altri tempi: a confermare il decesso è stato Mark See, nipote di MacLeod, che è avvenuto nella sua casa di Palm Desert, in California.

Nato come Allan George See a Mount Kisco il 28 febbraio del 1931, Merrill Stubing è stato il suo ruolo più celebre, che l’ha consacrato al grande pubblico. La sua passione per la recitazione è sempre stata un faro per MacLeod: dopo il servizio militare e il diploma al college, decise di dedicarsi al teatro e alla carriera televisiva.

MacLeod non era il suo cognome di battesimo: era un omaggio al suo insegnante di recitazione, che lo spinse a seguire la strada dei suoi sogni, sebbene le difficoltà iniziali. Al cinema, tanti i ruoli che ricordiamo di lui, dalla sua prima apparizione nel film Non voglio morire di Robert Wise a I guerrieri di Brian G. Hutton, la sua ultima pellicola cinematografica.

Principalmente, infatti, è stato un volto noto della televisione: come non citare il Mary Tyler Moore Show, dal 1970 fino al 1977, e naturalmente Love Boat, in cui ha preso parte a tutti gli episodi (ben 249) della serie, dal 1977 al 1987. In Italia, la serie TV divenne celebre nel 1980, quando andò in onda il primo episodio l’1 giugno: catturò l’attenzione del pubblico anche grazie alla sigla di Little Tony, Profumo di mare.

Non potremo che ricordare Gavin per sempre per il suo sorriso, quel completo bianco che l’ha contraddistinto negli anni e che lo ha portato a entrare nell’immaginario comune delle persone. Una morte che ci rattrista molto e che, per oggi, ci riporta al passato, alle serie TV anni ’80, per fare un omaggio al comandante Stubing.