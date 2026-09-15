acasadi Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy, nuova vita a Genova: le foto della villa vista mare

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono appena trasferiti a Genova, in una villa con piscina dagli interni lussuosi e accoglienti

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

È l’inizio di una nuova vita per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. L’attaccante è tornato a indossare la maglia del Genoa, 16 anni dopo aver lasciato la squadra e una lunga parentesi a Roma, e la coppia ha preso casa nel capoluogo ligure. E non una casa qualunque. Le foto postate dall’influencer sui social lasciano intravedere qualche scorcio che lascia a bocca aperta: la vista che si apre sul mare, l’enorme piscina, gli interni dall’atmosfera calda e rilassante. Un nido d’amore perfetto per la coppia, un luogo magico e accogliente in cui trascorrere giorni bellissimi insieme.

La villa sul mare

Per ricominciare a Genova, Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno scelto una dimora da sogno affacciata sul golfo ligure. Dalla terrazza, arredata con poltroncine e tavolini, si apre una vista maestosa sul mare: la stessa che si gode anche dall’enorme piscina dalla forma sinuosa che Ludovica inquadra nelle foto social. Quella che si respira nel giardino e tra le aiuole è un’atmosfera rilassante e lussuosa con il prato curatissimo, gli alberi imponenti che garantiscono ombra e fresco, gli angoli pensati apposta per godesi la calma e far andare lo sguardo verso il blu all’orizzonte.

Se gli esterni fanno sognare, gli interni non sono da meno. La moglie di El Shaarawy mostra ai fan solo qualche scorcio della loro nuova residenza, che però è sufficiente per cogliere il mood generale. Dominano i colori neutri e caldi, con un parquet scuro e le pareti panna decorate con boiserie dal gusto classico. Qualche quadro alle pareti e uno specchio a figura intera sono i tocchi giusti per rendere accogliente una zona di passaggio. Nelle foto si vede un angolo dedicato al riposo con una poltrona blu e un tavolino di marmo con una scacchiera, alle spalle il telescopio per spiare il cielo di notte: tutto indica un luogo fatto per essere vissuto e amato, mentre dalle grandi finestre entra una luce calda e avvolgente. Una scala porta al piano di sopra, dove verosimilmente si trovano le camere da leyyo. Ma Ludovica mantiene la privacy e almeno per questa volta preferisce non mostrare troppo.

La nuova vita a Genova dopo l’addio a Roma

“È un colpo al cuore” ha ammesso senza mezzi termini Ludovica Pagani parlando dell’addio a Roma. Lasciare la città nella quale ha vissuto per molti anni non è stato facile e il trasloco è stato doloroso per lei. Con Stephan El Shaarawy hanno celebrato le nozze a giugno e, forse il caso e forse il destino, si sono trovati a iniziare questa nuova fase della loro vita a Genova.

Se per Ludovica l’impatto è stato difficile, ma la sua nuova casa dall’atmosfera accogliente e lussuosa è sicuramente un modo per affrontare al meglio il cambiamento. E infatti il primo impatto sembra più che positivo. “Primi giorni liguri” scrive solo a corredo delle foto. Sono immagini con gli amici e con Stephan, ma soprattutto della villa che vedrà crescere il loro amore, a dimostrazione che il momento peggiore è già stato superato e che è già pronta a chiamarla “casa”.