10 cose che non sapete su Francesco Totti

Ex calciatore e simbolo di Roma, Francesco Totti è uno fra i vip più amati di sempre. Protagonista di una storia d’amore da sogno (finita purtroppo con la separazione) con Ilary Blasi, star di alcune pubblicità e volto della tv. Da Instagram al patrimonio, sino al quartiere in cui abita e alla fidanzata: quello che (forse) ancora non sapete su di lui.

Perché Francesco Totti è detto Er Pupone

Francesco Totti è conosciuto come Er Pupone, non solo a Roma, ma in tutto il mondo. La storia di questo soprannome arriva da lontano. Quando era piccolo infatti l’ex calciatore veniva chiamato affettuosamente “Gnomo”, perché aveva una corporatura esile. “Ero un nanetto, mangiavo mangiavo e non mi irrobustivo mai, stavo sempre dai dottori”, ha raccontato in passato. Poi di colpo, grazie allo sport e alla crescita, Totti è diventato un ragazzo alto 1,80 centimetri e di oltre ottanta kg. Il nomignolo “Pupone”, gli venne dato da un giornalista proprio per via del suo aspetto fisico, ma anche per l’immagine di eterno ragazzo.

In che quartiere di Roma è nato Totti

L’ex calciatore della Roma è nato e cresciuto nel quartiere di Porta Metronia, per la precisione in via Vetulonia numero 18. Nonostante il successo, Totti è rimasto sempre legato al suo quartiere, dove si trovano i luoghi della sua infanzia. Dall’edicola in cui comprava le figurine, al campo di calcio in cui ha tirato i primi calci al pallone, sino al bar in cui si incontrava con gli amici dopo le partite.

Chi sono i genitori di Francesco Totti

I genitori di Francesco Totti sono stati fondamentali nella sua esistenza, ma soprattutto nella sua carriera. Mamma Fiorella, donna forte e decisa, è sempre rimasta accanto all’ex calciatore. Era lei ad accompagnarlo agli allenamenti dopo la scuola e ad aiutarlo a studiare. Il padre, Enzo, è sempre stato un punto di riferimento per lo sportivo che lo chiamava “Lo Sceriffo”. La scomparsa del papà, avvenuta nell’ottobre 2020, ha segnato inevitabilmente Totti, aggravando anche la crisi con Ilary Blasi. “Quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata – ha confessato -. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”.

Quanti gol ha fatto Francesco Totti nella sua carriera

Leggenda del calcio e atleta amatissimo, Francesco Totti nella sua carriera ha segnato 316 gol con 816 presenze in campo. L’ultimo gol del Pupone è stato nel 2017 durante una partita in Coppa Italia in un calcio di rigore tirato contro il Cesena. Quanti gol ha segnato Totti con la Roma? Dal 1994 sino al 2017, ha portato segno ben 307 gol.

Dove abita Totti a Roma

Totti è nato e cresciuto a Roma e ha scelto, nel corso degli anni, di vivere nella Città Eterna. Dopo l’infanzia vissuta a Porta Metronia, con il successo e l’inizio della carriera calcistica, Totti ha cambiato spesso casa. Prima si è trasferito in una villa dell’Axa insieme ai genitori, in seguito Enzo e Fiorella sono rimasti nell’abitazione, mentre l’ex calciatore è andato a vivere con Ilary in un attico al Torrino. L’ultima casa in cui Totti ha vissuto con la conduttrice (e con i tre figli Chanel, Cristian e Isabel) è un appartamento super lusso nella celebre Eurosky Tower, del quartiere Eur. Parliamo di un grattacielo di 120 metri d’altezza e con 28 piani, progettato dall’architetto Franco Purini. Dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti ha iniziato una convivenza con la fidanzata Noemi a Roma Nord.

Quanto guadagna Totti con la pubblicità

Non solo calcio, Francesco Totti ha incrementato il suo patrimonio anche grazie a numerose pubblicità. L’immagine dell’ex calciatore viene gestita dalla Number Five, una società creata insieme a Ilary Blasi che fattura diversi milioni di euro. Lo sportivo possiede anche diversi immobili fra cui negozi all’interno di centri commerciali, appartamenti e la già citata casa all’Eurosky Tower. Nel 2020 inoltre ha fondato la Sporting club, una società sportiva dilettantistica.

Qual è il patrimonio di Totti

A quanto ammonta dunque il patrimonio di Totti? Come anticipato l’ex calciatore possiede numerosi immobili di valore, come la villa all’Eur, che vale 10 milioni di euro, o quella a Sabaudia in cui ha trascorso tante estati felici con Ilary Blasi. Ha ben sette società, i ricavi ottenuti dagli spot e quelli derivanti dalla carriera calcistica che sarebbero pari a 84 milioni.

I retroscena della separazione fra Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno confermato la loro separazione nel luglio del 2022, ma da subito la rottura è stata segnata da gossip e veleni. Non solo per via della love story fra Totti e Noemi Bocchi, ma anche per via di un’intervista, rilasciata dall’ex calciatore, con i dettagli dell’addio, fra i Rolex sottratti dalla conduttrice e le borse di lei tenute in ostaggio dall’ex marito. Una separazione finita in tribunale per stabilire la spartizione di un patrimonio milionario con da una parte Anna Maria Bernardini De Pace, famosa matrimonialista, ad affiancare Totti, e Alessandro Simeone come legale della Blasi.

Come è nata la storia fra Totti e la fidanzata Noemi

Noemi è la fidanzata di Totti, entrata nel suo cuore dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Classe 1988, è nata a Roma ed è laureata in Economia Aziendale e Bancaria all’Università Lumsa. Lavora come flower designer e nel 2011 ha sposato Mario Caucci, manager del Tivoli Calcio e imprenditore. La coppia, prima della separazione, ha avuto due figli: un maschio e una femmina. Come è nato l’amore fra Totti e Noemi? I due si sono conosciuti grazie al Padel, uno sport e una grande passione che li accomuna.

Chanel, Cristian e Isabel: i figli di Totti su Instagram

Totti, come è noto, ha tre figli: Cristian, classe 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, arrivata nel 2016. I tre sono apparsi spesso sia su Instagram che su Tik Tok in compagnia dei genitori. In particolare Chanel conta migliaia di follower sui suoi profili social, dove spesso inscena balletti divertenti con il suo celebre papà.