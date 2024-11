Zucchero, il nuovo album Discover II: “Questa volta ho osato ed è stata una sfida”

Zucchero racconta il suo nuovo album, Discover II. "Bono non ha ancora ascoltato la mia versione di 'With or Without', spero non mi tiri le orecchie"

Fonte: IPA Zucchero

Il palco vuoto, al centro una sedia rossa, Zucchero fa il suo ingresso in scena, non si ferma, fingendo di uscire dall’altra parte. Ma poi ci ripensa, si siede e racconta di Discover II (EMI / Universal Music Italia), il suo nuovo album, disponibile dall’8 novembre. Ed è subito magia, ti viene voglia di ascoltarlo subito tanta è la passione del musicista, anche solo nel ripercorrere le motivazioni che lo hanno portato a scegliere quei brani.

In Discover II Zucchero rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile. Perché di nuovo delle cover? Perché ci sente più liberi, la materia prima c’è già. “Questo è un piacere”, spiega il cantante, ma non è primo di insidie. Infatti, è anche “una sfida”.

Zucchero racconta il suo nuovo album, Discover II

“Mi sono sempre detto, non toccare certe cose, vola basso altrimenti rischi. Invece questa volta ho osato e ho messo anche due canzoni iconiche come Knockin’s On Heaven’s Door e With or Without”. E poi prosegue: “Bono non l’ha ancora sentita, spero che non mi tiri le orecchie. Ma credo che gli piacerà… Io lo conosco e so quello che gli piace e quello che non gli piace”.

Discover II è disponibile in una versione standard con 13 canzoni e in una versione deluxe cui sono aggiunti 5 bonus track.

Anticipato dal singolo attualmente in radio Amor Che Muovi Il Sole, cover del brano My Own Soul’s Warning dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero, che ha voluto non semplicemente tradurlo dall’inglese, perché, spiega, “il testo originario non rispecchiava quello che diceva la musica. La musica per me è già testo, indica il testo e sta a te scegliere quello giusto”.

Fonte: IPA

La versione standard di Discover II contiene anche il brano Una Come Te, versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone Chinatown della band Bleachers, e le collaborazioni con Paul Young in I See A Darkness e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in Se Non Mi Vuoi. Nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russell Crowe e Salmo e il brano Io Vivo (In Te).

Spiega Zucchero che le altre canzoni giustificano da sole la loro presenza in questa scaletta: parliamo di brani con storie importanti alle spalle. “Ho scelto artisti come Eddie Vedder, gli U2, Bob Dylan… devo aggiungere altro? C’è anche un omaggio a Ivan Graziani: la sua Agnese mi è venuta particolarmente bene.

A luglio sono stato invitato da Andrea Bocelli al suo festival a Lajatico, e lì ho incontrato Russell Crowe. Da quell’incontro è nata la sua collaborazione nella canzone “Just Breathe“, una delle bonus track della versione deluxe. È stato un lavoro lungo, perché volevo che ogni canzone suonasse come se fosse mia. Io sono soddisfatto e spero che questo nuovo album vi piaccia”.

Zucchero e Bardolino in copertina

Da notare la copertina, assieme a Zucchero seduto su una poltrona in un bosco, c’è Bardolino, il suo basset hound, che ha adottato da una famiglia che non riusciva più a prendersene cura durante il lockdown.

Fonte: Ufficio stampa Zucchero

La tracklist della versione standard di Discover II

Amor Che Muovi Il Sole Una Come Te Just Breathe Sailing Acquarello With Or Without You Set Fire To The Rain Agnese Inner City Blues Rapsodia Knockin’ On Heaven’s Door Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali) I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

Le 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe di Discover II

Senza Una Donna (Without A Woman) (Jack Savoretti, Zucchero) Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari) Just Breathe (Zucchero, Russell Crowe) Overdose D’Amore 2024 (Salmo, Zucchero) Io Vivo (In Te)

Fonte: Ufficio stampa Zucchero

La prossima estate Zucchero torna live in Italia con il tour Overdose d’amore.