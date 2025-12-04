X Factor 2025, anticipazioni della finale: tre manche per decretare il vincitore

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA I giudici di X Factor pronti per la finale

Dopo un percorso che li ha visti misurarsi con cover, ballottaggi e grandi emozioni, per i concorrenti di X Factor 2025 è arrivato il momento più atteso di tutti: la finale. Questa sera, giovedì 4 dicembre, Rob, eroCaddeo, PierC e Delia sono pronti per animare Piazza del Plebiscito a Napoli in una serata di festa che, alla fine, decreterà il vincitore ufficiale di questa edizione.

Prima di poter festeggiare, gli artisti devono misurarsi con 3 nuove manche, come sempre preparate insieme ai loro fedelissimi giudici. Ecco come funziona l’ultima puntata del talent show.

“X Factor 2025”, come funziona la finale

Sono entrati nel programma come giovani talenti con una voglia feroce di emergere, hanno superato selezioni su selezioni e, da stasera, saranno loro a poter dire di aver cantato davanti a uno stuolo di fan su un palco enorme e vibrante nel cuore di Piazza del Plebiscito.

Rob, Delia, eroCaddeo e PierC sono i quattro finalisti di X Factor 2025. E nella puntata di stasera, giovedì 4 dicembre, uno di loro potrà finalmente festeggiare la vittoria. Ma come in tutte le storie belle, prima di chiudere in grande questo percorso musicale, i quattro artisti dovranno affrontare tre nuove e intensissime manche, presentate come sempre da Giorgia, bellissima padrona di casa.

La prima sfida è My Song: il momento in cui, finalmente, sono loro a scegliere il brano da portare sul palco. La canzone che sentono più vicina, quella capace di restituire ancora una volta tutto il loro talento.

La seconda manche è dedicata ai Best Of: tre canzoni una dopo l’altra che raccontano il loro viaggio nel programma.

E l’ultima sfida rimette in gioco gli inediti, il loro biglietto da visita più personale.

La buona notizia è che nel corso delle tre manche non ci saranno eliminazioni o ballottaggi: tutti e quattro canteranno fino alla fine, andando a comporre un’unica classifica finale.

E, come ogni finale che si rispetti, non mancano neppure gli ospiti d’eccezione: Jason Derulo e Laura Pausini, pronti ad aggiungere altra musica a una serata già pronta a far scintille.

Anticipazioni “X Factor”, cosa cantano i finalisti

Anche in questa puntata, i brani scelti dai concorrenti e dai giudici sono grandi pezzi di storia della musica.

Si parte con My Song, la prova più libera e più intima: Delia, artista della squadra di Jake La Furia, sceglie la potenza emotiva di Cu’mme, autentico gioiello della tradizione napoletana firmato da Enzo Gragnaniello e scolpito dalle voci di Roberto Murolo e Mia Martini.

eroCaddeo, guidato dal tocco visionario di Achille Lauro, punta su L’emozione non ha voce, il classico di Celentano che ha attraversato generazioni intere. PierC, fedelissimo artista di Francesco Gabbani, si immerge invece nell’intensità cinematografica di Shallow, brano diventato fenomeno globale grazie a Lady Gaga e Bradley Cooper. Ultima, ma non certo per importanza, Rob: la cantante della squadra di Paola Iezzi porta l’eleganza senza tempo di Città vuota, una delle perle più riconoscibili del repertorio di Mina.

La seconda manche accelera il ritmo: quattro Best Of condensati in medley adrenalinici pensati per far rivivere in pochi minuti il meglio del loro percorso.

Rob riporta sul palco Un’emozione da poco, Bring Me To Life e Ti sento; mentre eroCaddeo sceglie E penso a te, Sere nere e La Cura. Delia torna in scena con Sakura, il medley Signor tenente / Brucia la terra e Sei bellissima. Infine, PierC ripercorre il suo viaggio con I Don’t Want to Miss a Thing, Locked Out of Heaven e Bohemian Rhapsody.

A chiudere in bellezza arriva la terza e ultima prova: quella degli inediti. Neve sporca per PierC, 100 ragazze per Rob, Sicilia Bedda per Delia e Punto per eroCaddeo.

“X Factor 2025”, dove e quando vederlo

La finale di X Factor 2025 va in onda stasera, giovedì 4 dicembre, a partire dalle 21.00 su Sky, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8.

Ad aprire il collegamento con Napoli ci sarà Mariasole Pollio, alla guida dell’ultimo appuntamento di Ante Factor. A pochi metri dalla piazza, accompagnerà il pubblico con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali: sarà in diretta già dalle 20.00, pronta a traghettarci verso lo show e a farci vivere tutta l’emozione dell’immediata vigilia della finalissima.

