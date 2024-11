X Factor, anticipazioni del 28 novembre: la semifinale con doppia eliminazione

Fonte: Ufficio stampa Sky "X Factor", le anticipazioni della semifinale

Il viaggio di X Factor 2024 è ormai alle sue battute finali: i concorrenti e i giudici sono pronti a sferrare i loro assi nella manica per portare sul palco performance in una semifinale che, tra eliminazioni e manche emozionanti, decreterà ufficialmente i 4 finalisti di questa edizione.

Un passo fondamentale, che nella serata di giovedì 29 novembre rivedrà i giovani artisti sfidarsi in una serie di prove che, anche questa volta, metteranno a dura prova il loro sangue freddo e il loro talento per ottenere la possibilità di accedere alla finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco cosa vedremo in questa semifinale.

“X Factor”, le anticipazioni di giovedì 28 novembre

Fiato sospeso e ugola ben calda per questa semifinale di X Factor 2024. La serata di giovedì 28 novembre promette divertimento, ottima musica e una buona dose di tensione per i sei concorrenti rimasti che dovranno mettercela tutta per superare l’ultimo scoglio prima della tanto sognata finale.

Anche questa sera, Giorgia, apprezzatissima conduttrice di questa edizione, farà da padrona di casa in una puntata che vedrà due manche. La prima metterà alla prova i ragazzi in performance accompagnata dall’amatissima orchestra e al termine della quale grazie al voto del pubblico, scopriremo il primo finalista ufficiale.

La seconda manche, in cui i concorrenti torneranno a misurarsi con le cover, sarà invece molto più complicata. Terminate le esibizioni, il talento meno votato verrà eliminato direttamente, mentre il penultimo e terzultimo dovranno sfidarsi in un ballottaggio.

Le assegnazioni della semifinale di “ X Factor 2024”

In una puntata così importante e complicata, i 4 giudici di X Factor non hanno potuto fare a meno di scegliere canzoni davvero bellissime per riuscire a convincere ancora una volta il pubblico delle potenzialità dei propri concorrenti.

Per il round dell’orchestra, che vedrà sul palco i 22 elementi della Philharmonic Franciacorta, Achille Lauro, unico giudice che può vantare ancora tre talenti in gara, ha scelto Can’t Help Falling In Love di Elvis per i Patagarri e Caruso di Lucio Dalla per Lorenzo Salvetti. Brano iconico anche quello portato sul palco dai Les Votives, che si cimenteranno ancora una volta in italiano con Almeno tu nell’universo di Mia Martini.

Manuel Agnelli, che si difende con due concorrenti in gara, ha invece scelto Strange Fruit di Billie Holiday per Mimì e, per i Punkcake, My Way, la straordinaria canzone di Frank Sinatra nella versione di Sid Vicious, leggendario bassista del Sex Pistols. Jake La Furia, che continua il suo percorso con Francamente, ha invece optato per il brano Per Elisa cantato da Alice.

Per quanto riguarda invece il secondo round, Achille Lauro ha voluto mettere alla prova i suoi “figli” con canzoni iconiche: i Patagarri canteranno Splendido splendente di Donatella Rettore, i Les Votives Crazy di Gnarls Barkley, mentre Lorenzo Salvetti cercherà di commuovere con Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.

Francamente invece potrebbe portare sul palco Pink Pony Club di Chappell Roan, mentre Manuel Agnelli ha scelto per Mimì The Thrill Is Gone di Raye e per i Punkcake Gift Horse degli IDLES.

Come ogni puntata, gli spettatori potranno anche godere della performance di un super ospite che, per questa semifinale, è Gazzelle. L’artista romano canterà in anteprima il suo nuovo Come il pane.

Dove e quando vedere la semifinale di “X Factor 2024”

La semifinale di X Factor ci terrà compagnia giovedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi non potrà vederla in diretta, potrà recuperarla il martedì successivo in chiaro in prima serata su TV8.

Come sempre, a pochi minuti dall’inizio dello show tornerà Gianluca Gazzoli con il suo Ante Factor, per vivere tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo.