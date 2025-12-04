X Factor 2025, Achille Lauro fa chiarezza sulla lite con Gabbani. Cosa è successo dopo lo scontro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Achille Lauro fa chiarezza sullo scontro a X Factor 2025 con Francesco Gabbani, svelando cosa è successo dopo la lite nello show in cui era intervenuto anche Jake La Furia e che aveva fatto molto discutere.

Achille Lauro e Francesco Gabbani, le parole dopo lo scontro in tv

I giudici di X Factor 2025 si preparano alla Finale del talent che si terrà a Napoli, nel frattempo c’è stato spazio per chiarire i rapporti fra Achille Lauro e Francesco Gabbani, protagonisti di alcuni scontri infuocati. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della finalissima, i due artisti si sono abbracciati di fronte alle telecamere.

Un modo per stemperare la tensione e per dimostrare che, al di là del gioco, i cantanti hanno mantenuto un ottimo rapporto. “Portiamo avanti dibattiti tipici del programma, sempre nel bene e a tutela dei ragazzi – ha svelato Achille Lauro -. È un confronto sano. La musica dipende dal gusto personale, ma ci vogliamo bene e formiamo una squadra”.

Parole confermate da Francesco Gabbani: “Io e Lauro ci abbracciamo sempre”, ha rivelato. “Francesco è una persona umanamente fantastica e abbiamo avuto questa opportunità di conoscerlo meglio”, ha concluso il cantante romano, spegnendo così ogni polemica.

Lauro ha aggiunto: “Abbiamo affrontato sette live intensi. Se ci fosse stata malizia, si sarebbe notata. X Factor è come stare con amici: discutiamo di ciò che conosciamo e dei nostri errori per aiutare i ragazzi”. Della stessa idea Gabbani, che ha sottolineato come il dibattito con Lauro fosse limitato alla gara: “I giudizi nascono dalla spontaneità. A volte, in tempo reale, è difficile dire qualcosa di originale e costruttivo; solo dopo rielabori il flusso di pensieri”.

Jake La Furia svela cosa è accaduto dietro le quinte

Sulla vicenda è intervenuto anche Jake La Furia. Nei giorni scorsi infatti era emerso un video dal dietro le quinte di X Factor 2025 in cui Francesco Gabbani si sfogava dopo lo scontro con Achille Lauro.

“Mi dovete tenere stasera – aveva detto il cantante -. È giusto che ci sia un confronto tra di noi, ognuno la vede dal proprio punto di vista. Non è strategia quella di Lauro, è il suo gusto, pensa davvero quello che dice”. A quel punto Lauro aveva replicato: “Ma figurati se faccio la strategia”.

Mentre Jake La Furia, avvicinandosi a Gabbani aveva tentato di placare le acque. “Ascoltami bene, Lauro è un mestierante. Sbattitene, ci sono già passato”, gli aveva sussurrato.

Proprio Jake La Furia ha voluto specificare il significato delle sue parole e svelare cosa è successo dietro le quinte dello show dopo quello scontro. “Ho detto le stesse cose sia a Gabbani sia a Lauro, ridendo in camerino – ha raccontato -. Intendevo sottolineare che sapeva come provocarlo senza farsi coinvolgere. Lauro stava esagerando…Volevo solo evidenziare la sua esperienza, non offendere”.

“Siamo trasparenti e ridiamo ogni giorno nella chat interna – ha spiegato -. Si crea un rapporto umano così forte che, quando cercano di eliminare qualcuno in cui credi, ti infervori. Ma tutto resta in puntata: alla fine Lauro apre la tequila e si va avanti”.

