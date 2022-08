VMA 2022, come incontrare i Måneskin in una dimensione davvero speciale

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

I Måneskin volano sempre più in alto, e questa volta sono protagonisti di ben tre nomination agli MTV VMA 2022; la band, che ormai è inarrestabile, salirà sul palco dell’evento e per festeggiare il grande traguardo incontrerà i propri fan in una dimensione davvero speciale. Come partecipare al Meet & Greet con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan nel Metaverso.

Måneskin, come incontrarli nel Metaverso

Manca poco ai VMA 2022, e il traguardo che sono riusciti a raggiungere i giovani e talentuosi ragazzi è incredibile. La manifestazione a livello mondiale, pronta a premiare i migliori videoclip musicali e le migliori canzoni dell’ultimo anno, vede come protagonisti anche i Måneskin, nominati in tre categorie.

Ma non è finita qui, perché Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio non hanno intenzione di fermarsi e hanno deciso di incontrare i propri fan prima dell’esibizione dal vivo che si terrà in occasione degli MTV VMA; non sarà, però, un semplice incontro, perché avverrà in una dimensione davvero speciale. I Måneskin interagiranno con i fan nel Metaverso, all’interno del videogame Roblox.

All’interno di questa esperienza, ci sarà la possibilità di trovare uno spazio virtuale pronto a portarti nell’atmosfera del grande evento tra musica e red carpet, in cui sarà possibile scattare foto direttamente dal Metaverso. Per poterli incontrare, bisognerà collegarsi al link apposito rilasciato sul sito ufficiale di MTV.

Måneskin tra le stelle: le nomination da orgoglio

Ormai da tempo è chiaro a tutti che i Maneskin sono delle star mondiali e sono pronti a crescere sempre di più. Amati in Italia, ma anche in ogni altra parte del mondo, i quattro ragazzi che sono partiti dal palco di X Factor sembrano non avere freni.

In occasione degli MTV VMA 2022, che si terranno il 28 agosto dal Prudential Center del New Jersey, sono stati nominati in tre importanti categorie: si tratta delle categorie Group of the Year, Best New Artist e Best New Alternative; per la prima volta in un evento simile, i Maneskin si esibiranno dal vivo con il loro singolo di successo Supermodel, che ha scalato le classifiche negli ultimi mesi.

MTV VMA 2022: dove vederli in tv

Un evento simile è decisamente imperdibile, soprattutto se a salire su un palco così prestigioso ci saranno anche i nostri Maneskin, pronti a far cantare e ballare tutti i fan presenti con un’esibizione degna della loro energia, sulle note del brano Supermodel.

Niente paura, perché sarà possibile vedere tutto questo in tv, comodamente da casa. In Italia, infatti, sarà possibile guardare l’evento in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto, a partire dalle ore 2:00 su MTV, che si può trovare sul canale 131 di Sky o in streaming su Now Tv, ma anche su MTV Music (canali 132 e 704 di Sky).

Qualora non fosse possibile vedere i VMA in diretta, c’è la soluzione! MTV regala molte altre possibilità di recuperare il tutto attraverso delle repliche che andranno in onda lunedì 29 agosto alle ore 20:30, mercoledì 31 agosto alle ore 23:40, giovedì 1 settembre alle ore 19:05, venerdì 2 settembre alle ore 10:35 e infine sabato 3 settembre alle ore 12:40.