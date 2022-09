Vittoria Puccini acqua e sapone: look da working girl. Oscura persino il sex symbol

Fonte: IPA Vittoria Puccini al photocall di "Quasi Orfano"

Il photocall di Quasi orfano, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio, è stato un successo: il 30 settembre è stata mostrata anche una clip della commedia in cui ci identificheremo nella storia di Valentino e Costanza. Per l’evento, la Puccini ha scelto il perfetto look da working girl, che non possiamo non invidiarle un pizzico: make-up appena accennato, quasi da acqua e sapone. Ha convinto proprio tutti, ma non solo: ha anche oscurato il noto sex symbol, Riccardo Scamarcio.

Vittoria Puccini, il look per il photocall di Quasi orfano

“La commedia è una cosa difficilissima”. Durante il photocall di Quasi orfano, Vittoria Puccini ha commentato la sua “avventura” nella pellicola Quasi orfano, in cui ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio. Il nuovo film di Umberto Carteni, dal 6 ottobre al cinema, ha due protagonisti d’eccezione.

La Puccini ha optato per un look da working girl, con camicia e gonna lunga gessata. Leggeri, proprio come il trucco, appena accennato, anche gli accessori: una mise adatta all’evento, senza esagerare. Il bracciale ci ha colpite particolarmente: a spirale, sulle sfumature dell’oro.

Al fianco di Riccardo Scamarcio, tuttavia, abbiamo notato proprio lei: leggiadra, composta, elegante. Una di quelle bellezze senza tempo che è impossibile non ammirare. Nel complesso il suo look è risultato estremamente chic: impeccabile anche l’acconciatura morbida, che scende sulle spalle.

Fonte: IPA

Riccardo Scamarcio, eterno sex symbol

Non è facile oscurare un sex symbol come Riccardo Scamarcio. Tutte noi ce lo ricordiamo ancora in Tre metri sopra il cielo, pellicola che ha sancito la sua fama e popolarità, al fianco di Katy Louise Saunders. La storia di Step e Babi ha segnato una generazione, spinta dalla “febbre” delle motociclette e degli amori tormentati. Sebbene cinematograficamente Scamarcio si sia allontanato dal suo passato, non possiamo non ricordarlo come un eterno sex symbol.

Fonte: IPA

Impegnato sentimentalmente con l’attrice Benedetta Porcaroli, per il photocall ha scelto un grande classico: pantalone e giacca in blu, e una maglia nera sotto. Elegante, ma non eccessivamente: capelli tirati all’indietro e sguardo seducente. Passano gli anni, ma non tramonta di certo il suo fascino. Anzi, l’età lo esalta ancor di più.

Quasi orfano, la trama del film con Puccini e Scamarcio

Atteso nelle sale per il 6 ottobre, il nuovo film diretto da Umberto Carteni si preannuncia come una commedia super divertente, a tratti riflessiva. Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini vestono i panni di Valentino e Costanza: proprio grazie alla donna, Valentino è riuscito a emergere nel jet set milanese, fondando una griffe di successo. Tuttavia, non è chi dice di essere.

La sua storia, in effetti, è un “falso”. Valentino, che di cognome fa Tarocco, ha una famiglia numerosissima alle spalle, che vive in Puglia. Ma lui ha deciso di dichiararsi orfano. In concomitanza con il compleanno della madre, il fratello Nicola cercherà di mettersi in contatto con Valentino. Ma ci saranno risvolti davvero incredibili. E noi non aspettiamo altro che goderci questa commedia.