“Volgari provocazioni”, è bufera su Fedez. L’ira del conduttore Rai

A distanza di due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, continua a far discutere il bacio di Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. A parlare questa volta è Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMà su Rai 2, che intervistato da LaPresse ha sparato a zero contro il rapper.

Pierluigi Diaco attacca Fedez: le parole del conduttore dopo il bacio a Sanremo

Sono trascorse due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, eppure non si fa che parlare ancora del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. E mentre si parla di sanzioni per la Rai, in tantissimi si sono lasciati andare a commenti e polemiche sul gesto – concordato o meno a questo punto poco importa – dei due artisti.

Tra questi è intervenuto anche Pierluigi Diaco, conduttore del programma BellaMà su Rai 2, che ha risposto alle domande di LaPresse sul caso sollevato da un esposto di Carlo Giovanardi: “Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?”.

Il conduttore non si è certo risparmiato, sparando a zero sul rapper: “Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni”.

“In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno – ha aggiunto -. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è parac*****ine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità“.

Fedez e Chiara Ferragni, il bacio che ha scatenato la crisi

Non è certo un mistero: il bacio di Fedez e Rosa Chemical ha sollevato un polverone, oltre che nei salotti televisivi, anche a casa Ferragnez. A nessuno è sfuggito il silenzio social del rapper, che si è interrotto solo per scagliarsi contro Mario Giordano e un’inchiesta del programma Fuori dal coro sulla sua presunta omosessualità.

Nel frattempo anche Chiara Ferragni ha mandato messaggi inequivocabili con il suo profilo Instagram, nelle visto che nelle ultime settimane ha escluso categoricamente dai suoi contenuti il marito, letteralmente sparito dal suo profilo. Si è gridato più volte alla crisi tra i due – che starebbero affrontando con la terapia di coppia – ma da qualche giorno pare che le tensioni (se mai ci siano state) si stiano appianando.

Oltre a essere stati pizzicati insieme a pranzo a Villa Crespi, il ristorante del noto chef Antonino Cannavacciuolo, i due sono apparsi nelle storie di Franco Lucia, il padre del cantante, che ha ripreso i nipotini Leone e Vittoria durante una festa di Carnevale. Ma di certo l’indizio che ha fatto più discutere è il ritorno, sull’anulare della Ferragni, della fede nuziale, che era sparita negli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Un segnale che a molti ha fatto pensare finalmente alla pace ritrovata tra i due: sarà davvero così o dobbiamo aspettarci nuovi colpi di scena?