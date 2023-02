Chiara Ferragni, la foto su Instagram della pace con Fedez: ritorna la fede

C’è chi segue la vicenda con grande attenzione e chi, invece, prova in tutti i modi a tenersene a distanza. È innegabile, però, che tutt’Italia sia al corrente della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Tante le teorie in merito, tra chi ritiene tutto organizzato e sceneggiato nei minimi particolari e chi teme il divorzio. A queste due fazioni si aggiungono poi i pazienti, che attendono di scoprire ogni dettaglio grazie alle puntate di Ferragnez 2, in arrivo.

Fedez ha deciso di allontanarsi dai social, salvo una storia Instagram rapidamente cancellata e una disputa con una giornalista per un’inchiesta. Chiara Ferragni ha invece deciso di escludere il marito da ogni suo post o storia, mostrandosi inoltre senza fede nuziale al dito. Dopo tante ipotesi da parte dei fan, però, ecco la foto che cambia tutto.

Chiara Ferragni: fede nuziale al dito

Vita privata e sponsorizzazioni si alternano con grande facilità sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. Chi la segue lo sa bene, e per questo motivo i suoi follower prestano massima attenzione a ogni suo aggiornamento.

È così che un post per sfoggiare la manicure fatta con dei prodotti ben pubblicizzati diventa lo strumento utile per rassicurare chi già la vedeva pronta al divorzio. È tornata la fede nuziale al dito, anche se continua a non esserci traccia di Fedez.

I dettagli fanno la differenza e questo non è passato di certo inosservato. Il peggio potrebbe davvero essere passato e questo si profilerebbe come il giusto e necessario lieto fine per Ferragnez 2, serie che racconta i retroscena privati della vita della celebre coppia, così come dei loro due pargoli: Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez: foto di coppia

Non solo lavoro per Chiara Ferragni, che sui social pubblica anche foto e video delle attività svolte insieme ai suoi figli. Nonostante papà Fedez non appaia, è facile pensare come in alcune circostanze di famiglia sia ben presente.

È il caso delle feste di Carnevale alle quali Leone e Vittoria hanno preso parte, rigorosamente in maschera. Circondati da amici e parenti, Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti insieme, nuovamente.

Il padre del cantante, Franco Lucia, ha infatti scattato una foto con al centro un gruppo di bambini, mostrando al tempo stesso, sullo sfondo, proprio i Ferragnez. Il fatto che non sia presente online, dunque, non vuol dire affatto che Fedez viva da separato in casa, come alcuni hanno rapidamente supposto in rete.

Un indizio dopo l’altro, che suggerisce come infine il sereno stia tornando. Ora i follower non attendono altro che un video o una fotografia fianco a fianco, che vada a porre la parola fine a questa lunga vicenda, che ha coinvolto pubblico e media in maniera esagitata.

Un passo dopo l’altro verso quel lieto fine cui facevamo riferimento, con il primo suggerimento di una possibile riappacificazione risalente al 17 febbraio. La coppia era infatti stata avvistata a Villa Crespi, ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

Dal cibo a quella storia Instagram eliminata in una manciata di minuti, fino al Carnevale e al ritorno della fede nuziale. Pare si sia ormai giunti all’atteso finale di stagione.