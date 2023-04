“Uomini e Donne” Trono Over, Alessandro e Pamela: non c’è lieto fine

A Uomini e Donne Trono Over le cose non sono andate proprio come sperato tra Alessandro e Pamela. Le premesse erano ottime eppure Maria De Filippi ha annunciato il loro ingresso in studio sottolineando come non ci sia stato alcun lieto fine.

Uomini e Donne, Alessandro e Pamela in crisi

Non solo attrazione fisica tra Alessandro e Pamela a Uomini e Donne, soprattutto grande intesa. I due sembravano riuscire a capirsi alla perfezione, tendendosi la mano a vicenda. All’interno dello studio l’alchimia era palese, così come durante le esterne, ma qualcosa si è incrinato una volta lasciati soli nel mondo reale.

Nella loro ultima puntata c’era stato il trionfo del romanticismo. In studio era giunto un biglietto d’amore con questa dedica: “Alla ragazza che mi ha fatto dimenticare il passato, sconvolto il presente e amare il futuro”. Tutto ciò insieme a un anello con inciso un invito: usciamo insieme?

Tanto è accaduto dopo quel bacio e il primo a parlare è stato Alessandro, che ha spiegato come il lieto fine c’era, almeno inizialmente, ma si è poi reso conto di quanto il coinvolgimento di Pamela fosse inferiore al suo. Dal suo punto di vista lei non sarebbe ancora pronta a una relazione seria e, nonostante l’ex cavaliere di Uomini e Donne le abbia dato del tempo, i segnali giusti non sono arrivati.

Un insieme di piccoli gesti che lo hanno spinto a pensare come Pamela, a volte, si senta ancora single. Un esempio su tutti è la mancanza di attenzioni quando lui la raggiunge a Bologna: “Quando viene a Napoli, organizzo tutto alla perfezione ma quando vado da lei mi dice a volte di prendere il pullman. Cose che mi fanno pensare non si impegni nella relazione”.

All’entrata sorridente di Alessandro si è contrapposta quella decisamente più mesta di Pamela, che ha iniziato il suo racconto definendo l’ex un po’ ragazzino: “È geloso e vede cose strane ovunque“.

Ha negato l’assenza d’impegno da parte sua. Sul fronte lavorativo è più impegnata di lui, ma ha comunque dedicato all’ex cavaliere tutto il tempo libero che ha, sacrificando anche ore lavorative e svegliandosi presto al mattino per rendere casa presentabile al suo arrivo”.

Uomini e Donne, Alessandro e Pamela: le parole di Maria

Il punto focale dello scontro tra Alessandro e Pamela a Uomini e Donne Trono Over è rappresentato dalla gelosia di lui. Il cavaliere napoletano ha raccontato di un particolare episodio in discoteca, spiegando come un uomo abbia chiesto con insistenza l’amicizia della dama su Facebook, che ha ceduto invece di allontanarlo.

A sentir lui, ci sarebbe una persona costantemente dietro Pamela, interessata a lei: “Io non le ho mai dato motivo d’avere un minimo dubbio nei miei confronti”. Nonostante tutto, però, si ha l’impressione che la voglia di continuare la relazione ci sia da parte di entrambi, anche se con alcune correzioni.

Scaramucce normali in una coppia matura, con le proprie esperienze e abitudini, e la pensa così anche Maria De Filippi, che sottolinea la voglia di ripartire da parte di Alessandro, ma Pamela fatica a capire quali siano stati i suoi atteggiamenti errati.

L’ultima parola però spetta alla padrona di casa: “Mi sembrano normali liti che possono capitare in una coppia. Non vedo una rottura. Questi scontri sottintendono un sentimento d’appartenenza”.

La storia non è finita, almeno ora, con Maria De Filippi che fa da giudice e prova a farli ragionare, sottolineando a lui come la sua fidanzata abbia chiarito di provare dei forti sentimenti e d’amarlo: “Ballate“. Abbracciati al centro dello studio, ridono e si tengono stretti, lasciando finalmente cadere il muro dei dubbi e confidandosi cose non udite attraverso il microfono.