Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Sono gelosa delle sue ex e ci sto male

Ma quanto può essere minacciosa e disturbante la gelosia che guarda indietro? Si nutre di ricordi che non sono nostri, di sentimenti a noi estranei, di esperienze che non abbiamo condiviso. Immaginiamo il nostro lui con la sua brillantissima e bellissima ex, in balìa della passione, o mentre passeggiano abbracciati in riva al mare e lei non ha nemmeno un’ombra di cellulite… Ecco, abbiamo appena messo in atto uno dei metodi più sicuri di auto-sabotaggio, ovvero come farsi del male da sole. Eppure essere gelose di qualcuno che fa parte del passato capita a tutte. Ed è una sensazione spiazzante, a cui non riusciamo a reagire. Specialmente se lui, quelle maledette ex, le sente ancora. Ma che bisogno ne ha? Non capisce che ci stiamo male? E cosa hanno più di noi? Alt! Facciamo uno step alla volta.

Step 1: Uno sguardo al (nostro) passato

Rivedere l’ex – a prescindere da come sia finita – è come riaccendere una fiamma. A volte brucia, altre volte riporta alla mente il calore di quel fuoco che abbiamo acceso insieme, tempo fa. Con l’ex ci si riconosce subito perché sono le nostre anime che lo fanno, dal momento che sono state unite nel profondo. E succede anche a noi, per esempio quando scorriamo le foto del nostro precedente ragazzo sui social. Ecco perché pensiamo che al nostro attuale partner le sue ex facciano lo stesso effetto. Ma non c’è nulla di sospetto. Accade sempre con le persone con cui abbiamo condiviso quel tratto della nostra vita che ci ha dato emozioni e felicità, rabbia e dolore, conoscenza ed esperienza. Sarebbe da sciocchi negarlo.

Step 2: Il ricordo è potente (ma limitato)

La potenza delle emozioni legate ai ricordi, in effetti, non va sottovalutata: se due persone hanno condiviso amore, sesso, batticuore, risate, follie, è come possedessero un pezzetto della vita dell’altra. Ma la cosa rimane bella e unica perché si è chiusa lì. Non è straordinario sapere di possedere un frammento dei ricordi di qualcuno a cui abbiamo voluto bene? Lasciamo al nostro ex questa sensazione, come forse l’abbiamo anche noi. È vita vissuta, ma passata.

Step 3: Proviamo ad accettare

Proprio come noi, anche il nostro partner ha un passato sentimentale che fa parte della sua vita. Per combattere la gelosia retroattiva sarebbe utile partire da questa considerazione: come lui non dee preoccuparsi del nostro passato, noi non dobbiamo farlo del suo. Accettiamo che abbia avuto degli amori, accettiamo anche che possa sentire ancora quelle ex-ragazze con cui ha condiviso una parte della sua vita. Alziamo il livello di allarme solo se questi contatti si fanno troppo frequenti, molto intensi, eccessivamente presenti. Perché allora l’accettazione va a farsi benedire e subentra la tolleranza zero (o quasi).

Leggi anche: Impara a gestire l’ex del tuo fidanzato

Step 4: L’autostima è la chiave

Alla resa dei conti, c’è solo una cosa che ci può sicuramente salvare dal mega-tarlo della gelosia delle ex ed è l’autostima. Perché ostinarci a pensare che le ex siano meglio di noi, visto che “lui” ha chiuso la sua storia con loro? Anche se fossero sfolgoranti come Bella Hadid con il cervello di un Nobel in fisica, il ragazzo con cui stiamo preferisce noi, ci stima, ci desidera, ci ama (voce del verbo amore, eh, non di “preferivo-quella-di-prima”). Ama la nostra personalità, il modo in cui sorridiamo, la nostra logica ferrea nelle discussioni e la nostra grande immaginazione, i riccioli che ci scendono sul collo e le nostre ginocchia un po’ ossute, la pelle liscia della nostra schiena e il modo in cui lo baciamo. Chiaro? I confronti con le tipe del passato lasciano solo l’amaro in bocca e un po’ di inutile voglia di litigare. E invece di mettere il muso, passiamo al prossimo step.

Step 5: Parlarsi è fondamentale

Tenersi tutto dentro, macerarsi nel dubbio, soffrire senza darlo a vedere… bé, non serve proprio a niente. Se la presenza di queste ex partner ci pare esagerata e ci esaspera, dobbiamo comunicare il nostro disagio al nostro lui. Basta una semplice domanda: “Come mai parli tanto con le tue ex? Devo preoccuparmi?”. Lui probabilmente si metterà a ridere ma intanto avrà recepito il messaggio. E aggiungiamo: “Pensa che proprio ieri ho visto su Insta il ragazzo con cui stavo prima, è stato bello risentirci”. Se lui a questo punto sbianca e balbetta, saremo noi a metterci a ridere: “Hai capito come mi sento?”. Affrontiamo dunque con serenità il discorso sulle ex, in modo che lui capisca quanto ci disturbi questa presenza del tutto innocente, certo, ma forse un po’ ingombrante. Insomma, massimo rispetto per le ex ma… è ora di riporle nel cassetto dei ricordi!