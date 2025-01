La ripartenza di Uomini e donne, dopo la pausa per le vacanze natalizie, sta riservando diverse sorprese scoppiettanti ai tanti telespettatori del programma televisivo. La redazione ha annunciato con un post social che si cercano dei corteggiatori per Tina Cipollari che potrebbe, quindi, ricoprire adesso il ruolo di tronista del dating show.

Dopo questa grande novità, nella puntata dell’8 gennaio 2025, l’opinionista è stata la protagonista assoluta perché, dopo un ballo scatenato con Fabio Cannone, ha deciso di lanciare un gavettone inatteso a Gemma Galgani.

Tina Cipollari, la secchiata d’acqua a Gemma Galgani

Tina Cipollari è una delle protagoniste di Uomini e donne da tantissimi anni. Prima nel ruolo di corteggiatrice e poi in quello di tronista, ormai da molto tempo il personaggio di spicco del programma televisivo ricopre il ruolo di opinionista, al fianco di Gianni Sperti. Anche se l’ultimo annuncio social della redazione del dating show fa pensare che lei possa tornare a sedersi sul trono dello studio televisivo, per accogliere il corteggiamento di alcuni uomini.

In attesa di poter vedere Tina Cipollari in questa nuova veste, nella puntata dell’8 gennaio 2025 del programma televisivo, l’opinionista ha deciso di lasciarsi andare a un gesto molto eclatante nei confronti della sua acerrima nemica Gemma Galgani, lanciandole un gavettone. Tutto è cominciato da un’insolita richiesta della commentatrice che ha voluto ballare con Fabio Cannone, ultima fiamma della dama torinese, lanciandole una frecciatina: “Peccato volevo ballare con Fabio ma ormai la musica è finita… In amicizia, Maria, mi trovo bene a ballare con lui, vedo una persona molto seccata… Tu pensi di essere sempre nei miei pensieri… Lo faccio perché ho il piacere di ballare con lui… Io sono una donna aperta”.

I due hanno danzato sulle note di Bailamos di Enrique Iglesias e, in seguito, Tina Cipollari ha subito lasciato lo studio televisivo per recarsi misteriosamente dietro le quinte dello stesso: “Ho da fare un secondo scusami”. L’assenza dell’opinionista ha lasciato interdetta Maria De Filippi che ha anche chiesto a Gianni Sperti di convincerla a rientrare: “Stiamo aspettando te”.

Ma quando finalmente la commentatrice ha fatto il suo rientro nel parterre, ha portato con sé un secchio pieno d’acqua che ha lanciato addosso a Gemma Galgani: “Volevo stupirvi un attiminino… In segno di amicizia… Un piccolo gesto affettuoso nei tuoi confronti”. Gemma Galgani, ovviamente colpita dal gesto di Tina Cipollari, ha chiesto spiegazioni di quanto accaduto: “Almeno un motivo”.

Maria De Filippi, sorpresa dal gavettone, non ha saputo dare una spiegazione alla dama: “Che ti devo dire Gemma?… Non so niente io”. La stessa Tina Cipollari non ha dato una giustificazione plausibile di quanto è accaduto: “Ognuno nella vita ha ciò che si merita… Il karma… Mi dispiace che non l’ho centrata bene… Ho anticipato il Carnevale… Tutta sta polemica per un goccio d’acqua in testa… Ti ho rinfrescato le idee… L’ho fatto per antipatia”.

L’antipatia tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Non è la prima volta che Tina Cipollari decide di fare un dispetto a Gemma Galgani con cui non è mai scorso buon sangue. Già in passato, infatti, l’opinionista aveva deciso di lanciare un gavettone alla dama torinese.

Fonte: IPA

Inoltre quasi in ogni puntata le due protagoniste di Uomini e donne battibeccano perché la commentatrice non apprezza il suo modo di conoscere i cavalieri e il fatto che, a suo dire, preferisca corteggiatori più giovani. Anche se nelle recenti stagioni l’antipatia reciproca sembrava essere svanita, nelle ultime settimane del 2024 le due hanno ripreso a litigare animatamente.