Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio Manetti: Tina tronista e gli accordi “tra Gemma e redazione”

L'ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato alcuni retroscena e se tornerà nel programma per corteggiare Tina Cipollari

Giorgio Manetti è tornato a battere un colpo. Il nome dell’indimenticabile Gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne è tornato in auge in questi giorni dopo che è stata annunciata la nuova tronista Tina Cipollari. I due sono da tempo grandi amici ma c’è chi ci ha sempre visto qualcosa di più nel loro rapporto e non ha escluso un futuro corteggiamento del toscano. Quest’ultimo ha voluto fare chiarezza sulla vicenda svelando anche alcuni retroscena sul suo legame con Gemma Galgani, che qualche anno fa ha fatto sognare tutti i telespettatori del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti corteggiatore di Tina Cipollari?

Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne da tempo ma qualcuno ha ipotizzato un suo ritorno nel programma ora che Tina Cipollari è diventata la nuova tronista. Il diretto interessato ha però smentito del tutto questa possibilità: “Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra Dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio”, ha dichiarato a SuperGuida Tv.

George si è poi detto felice di questa nuova avventura dell’amica: “Si rimette in gioco come fece con Kikò, il suo ex marito. Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni”. Manetti ha anche difeso la Cipollari per aver gettato una secchiata d’acqua addosso alla sua eterna rivale Gemma Galgani.

“Gemma non si può lamentare perché lei forse ha la memoria corta ma alcuni anni fa tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara De Santi. Ha poco da lamentarsi, quello che fai ti viene reso. Alla fine credo però che siano dinamiche anche un po’ studiate”, ha ricordato Manetti, che non ha risparmiato una frecciatina all’ex compagna, accusandola di stare a Uomini e Donne più per visibilità che per cercare il vero amore.

“Io penso che di questo passo Gemma starà lì fino a quando compirà 90 anni. Lei tra quattro giorni compie 75 anni e colgo l’occasione per farle gli auguri ma sicuramente rimarrà ancora nel programma per un’altra decina di anni. A 90 anni Maria le dirà ciao”, ha ribadito.

L’ex Cavaliere ci ha poi tenuto a fare delle precisazioni circa la sua storia d’amore con Gemma: “Mi ha lasciato lei. Quando stava con me era felice, stava benissimo, poi non mi ha messo al corrente delle decisioni che aveva preso d’accordo con la redazione e a me quello ha dato molto fastidio. Avevo fiducia in lei ma Gemma mi ha colto davvero di sorpresa. È stata bravissima a fingere fino alla sera prima del 4 settembre 2015 ma io ero ignaro di tutto. Pertanto, se c’è una persona che dovrebbe essere delusa quella sono io”.

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo anni da opinionista, Tina Cipollari è diventata tronista a Uomini e Donne. Un ruolo non del tutto inedito per la Vamp, che lo aveva già ricoperto nei primi anni Duemila. Al settimanale Chi Tina ha precisato di volere un “uomo maturo, non un trentenne” e poi “ricco, non uno che prende una bella pensione, non ci faccio niente, ce l’ho di mio, sono benestante e a me non manca nulla. Deve rappresentare un upgrade, deve essere uno di cultura, che può viaggiare”.

“Meglio vedovo o divorziato, pur con diversi divorzi alle spalle. – ha aggiunto Tina Cipollari – Sarà importante che, se ci sono figli, siano ben sistemati. Non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane, guardo il carattere. È l’organo più bello”.