Fonte: IPA Tina Cipollari

Con la fine delle festività natalizie è ripartita la normale programmazione degli show in onda quotidianamente nelle diverse reti televisive e, il 7 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2025 di Uomini e donne. Il dating show intrattiene il pubblico di Canale 5 da oltre un decennio e, anche nell’ultimo episodio, ha presentato ai telespettatori delle vicende coinvolgenti.

La tronista Francesca Sorrentino ha deciso di convocare dei nuovi corteggiatori perché non sente il giusto trasporto ancora per nessun ragazzo, mentre l’amata dama Pinuccia è stata ospite dell’episodio esibendosi in una performance canora.

Ma la notizia che più ha interessato i tanti appassionati telespettatori di Uomini e donne è arrivata direttamente dalla pagina social ufficiale della trasmissione televisiva. La redazione dello show, infatti, ha annunciato che Tina Cipollari cerca l’amore e verranno selezionati dei corteggiatori pronti a conquistarla.

Tina Cipollari, la ricerca dei corteggiatori

Tina Cipollari è una delle protagoniste di Uomini e donne ormai da diversi anni. Centrale per ogni puntata del dating show nel ruolo di opinionista, sembra che, ben presto, lei possa ricoprire anche quello di tronista. Di certo, secondo l’annuncio pubblicato sulla pagina Instagram dello show televisivo, Tina Cipollari è alla ricerca di un nuovo amore e la redazione selezionerà per lei dei corteggiatori: “Tina cerca l’amore. Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama”.

Il comunicato della produzione di Uomini e donne era accompagnato da un video in cui la stessa Tina Cipollari raccontava le caratteristiche che deve avere l’uomo che le starà accanto: “Maria io sono single ormai da un po’ di tempo, cerco un uomo… Partiamo dai 63 se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80, se è un uomo autonomo che non ha bisogno che io lo accudisco. Se vedovo è meglio. Credo che non possa presentarsi qualcuno single a quell’età. Se ha dei figli, l’importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre”.

Come sempre ironica, Tina Cipollari ha spiegato chiaramente anche la posizione economica che dovrebbe avere il suo corteggiatore ideale: “La posizione economica, Maria, deve essere, no benestante, molto benestante… Deve essere molto ricco… Una bella casa in montagna… Diverse case, una casa a New York, una a Londra, a Parigi… Un’altra cosa non basta solo ricco, deve essere anche generoso perché un uomo ricchissimo poi avaro… Un uomo che ama viaggiare… Non do peso all’aspetto fisico, cioè non ha importanza l’aspetto fisico”.

Infine l’opinionista ha svelato che desidererebbe convolare nuovamente a nozze: “Ovviamente Maria un uomo disposto a sposarmi, non la separazione dei beni”.

Tina Cipollari, la richiesta ai suoi corteggiatori

Tina Cipollari ha effettuato un vero e proprio appello per trovare un nuovo fidanzato, aggiungendo anche una particolare richiesta per tutti coloro che si presenteranno a Uomini e donne: “Se c’è qualcuno, Maria, questo è un appello serio. Io l’ho detto ridendo però voglio metterli alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo… In base al regalo io capisco”.

L’opinionista del dating show ha parlato anche di come affronterebbe il nuovo rapporto amoroso: “In cambio io do la mia presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene. Sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero. Lo lascerei molto libero, non so se vuole andare a giocare a golf, magari ha la passione della barca a vela, può andare”.