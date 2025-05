Teresa Langella in lacrime a Verissimo: “Quando mia madre si è ammalata eravamo sole”

Ospite a Verissimo, l’ex tronista Teresa Langella ha raccontato tra le lacrime, insieme alla mamma Nunzia, alcuni dei momenti condivisi con la sua famiglia, con suo marito Andrea, ma soprattutto delle difficoltà vissute quando sua madre ha scoperto di avere un nodulo al seno.

Teresa Langella a Verissimo con mamma Nunzia

Oggi nel consueto salotto del sabato pomeriggio di Canale5, Silvia Toffanin ha ospitato l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, arrivata in studio con la mamma Nunzia. Entrambe super emozionate, si sono affidate alle domande della conduttrice che le ha guidate passo passo nel racconto del loro rapporto e della loro storia familiare. Difficoltà comprese.

L’intervista è iniziata con una clip molto coinvolgente in cui Teresa ha rivissuto alcuni momenti molto emozionanti della sua vita, come il giorno del matrimonio con Andrea Dal Corso, divenuto suo marito con una romantica cerimonia.

Mamma Nunzia è visibilmente tesa e Silvia Toffanin cerca di metterla a suo agio chiedendole com’è Teresa come figlia, se è dolce, ma piano piano mamma e figlia iniziano a sciogliersi, soprattutto quando Teresa, commossa fino alle lacrime, svela alla conduttrice di Verissimo come sua madre avesse timore a venire in TV perché non conosce bene l’italiano e temesse di fare brutta figura.

La giovane racconta di come sia profondamente orgogliosa di sua madre e di come abbia imparato da lei l’educazione al rispetto e alla stima, ma anche il desiderio di dare amore incondizionato.

Mamma e figlia si tengono per mano e Teresa continua raccontando che loro in famiglia hanno sempre vissuto tutto insieme, di come anche le difficoltà siano state superate con l’amore, e svela un dolce retroscena: mamma Nunzia ha studiato fino alla quinta elementare, per questo non si sente sicura sull’italiano, poi è dovuta andare a lavorare occupandosi delle pulizie nei palazzi e nelle case delle persone.

“Mamma il tuo vissuto vale più dell’italiano perfetto, vai a comprarti l’abito più bello e vieni con me”, le avrebbe detto a quel punto Teresa invitando la mamma a mettere da parte ogni paura ed essere orgogliosa di ciò che ha fatto.

Teresa Langella e la malattia di mamma Nunzia

Il racconto di Teresa Langella prosegue e a questo punto è mamma Nunzia ha rivelare a Silvia Toffanin di essere stata immensamente felice quando ha scoperto di aspettare Teresa: dopo tre gravidanze andate male, infatti, Nunzia non si aspettava di restare incinta e aveva dovuto fare ben sette test di gravidanza prima di assicurarsi del lieto evento.

Teresa a questo punto subentra nel racconto dicendo che nella sua famiglia non è mai mancato quell’amore che aiuta a superare i momenti difficili, proprio come quando è arrivata la malattia al seno di sua madre.

Quella è stata senza dubbio la fase più complessa della loro vita ed è stato difficile “riuscire a stare accanto ai miei genitori cercando di sentirmi più grande di loro, ma poi tiri fuori una forza che pensi di non avere”, racconta Teresa e aggiunge che il giorno in cui sua mamma ha ricevuto la notizia all’ospedale del problema al seno, erano loro due da sole.

A questo punto mamma Nunzia racconta di come tutto è iniziato e di come un giorno, mentre si faceva la doccia, si è accorta di una pallina sotto il seno. All’inizio spaventata da qualsiasi eventualità, aveva atteso diversi giorni prima di recarsi a visita, ma poi un’amica l’aveva convinta e così Teresa, allora solo diciassettenne, aveva accompagnato sua mamma in ospedale dove avevano voluto sottoporla a mammografia e biopsia.

Il dottore le disse: “Lei non deve uscire da qua, mandi sua figlia a prendere un pigiama”, ricorda ancora mamma Nunzia di quel triste giorno mentre Teresa le fa eco: “Il dottore mi disse: piccola c’è qualcuno fuori?”, ma lei rispose che no, erano da sole. Dopo essere stata operata, per fortuna mamma Nunzia aveva ricevuto il risultato dell’esame che aveva rivelato la natura benigna del nodulo.

Infine Silvia Toffanin chiede a Teresa come stia andando il matrimonio con Andrea, celebrato solo un anno fa, e l’ex tronista racconta di come vada tutto bene anche se certe notti fatica a dormire perché sente le manca qualcosa: “Ti rimane quel desiderio di maternità che ogni mese si rompe” confessa Teresa.

La giovane infatti teme di ripetere le sorti della mamma che ha fatto tanta difficoltà a rimanere incinta, ma è consapevole che “non voglio correre contro il tempo, quando sarà sarà, ma sento che mi manca qualcosa”, conclude con gli occhi lucidi.