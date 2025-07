Temptation Island 2025, cambia la programmazione e va in onda due volte questa settimana

[iol-magazine id=FD00000000489040]

Il grande successo di Temptation Island ha portato Mediaset a rivedere il suo palinsesto: il docu‑reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con un doppio appuntamento. La quarta puntata è in programma mercoledì 23 luglio e la quinta giovedì 24 luglio, mentre si chiuderà con il gran finale di giovedì 31 luglio.

Temptation Island 2025, doppio appuntamento il 23 e il 24 luglio

Un trionfo per Temptation Island e Filippo Bisciglia: il conduttore e le coppie del docu-reality sono riuscite a portare fino a ora ottimi risultati in termini di ascolti, con il 29.64% di share pari a 3 milioni 697 mila telespettatori, con picchi di 4 milioni 300 mila spettatori e del 40% di share durante la seconda puntata.

Questo ha portato Mediaset a rivedere il palinsesto, raddoppiando l’appuntamento con il viaggio nei sentimenti delle coppie che quest’anno hanno conquistato il pubblico, con la messa in onda di due puntate mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio. La scelta di raddoppiare ovviamente non è casuale: le tensioni tra le coppie rimaste raggiungeranno l’apice, e nel villaggio sono attesi falò di confronto decisivi e colpi di scena che sarebbe impossibile racchiudere in un’unica serata.

Del resto il format della Fascino di Maria De Filippi continua a raccogliere consensi: Temptation Island riesce a dominare la prima serata e anche sui social il programma risulta tra gli argomenti più discussi in Italia.

Cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate la tensione tra le coppie arriverà alle stelle. Stando alle ultime anticipazioni lanciate dal portale Dagospia sulla quarta e quinta puntata di Temptation Island, pare che i prossimi saranno appuntamenti decisi per capire come procederà il viaggio nei sentimenti delle coppie, come sempre guidate da Filippo Bisciglia, ormai veterano e perfetto “confessore” dei protagonisti.

Secondo quanto rivelato dal portale di Roberto D’Agostino, pare che Simone passerà all’azione con una tentatrice sotto gli occhi indiscreti delle telecamere. Già due settimane fa il personal trainer aveva svelato in diretta, davanti al pubblico televisivo, di aver tradito la sua compagna Sonia.

Il ragazzo aveva confessato: “Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato. Ne ho avute tante tante tante. Ci sono state tante cose che ovviamente vorrei che andassero in maniera diversa e a volte non ci vanno. A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché ti senti di farle. Io ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona”. Sonia non ha preso bene la confessione del fidanzato, tanto da domandarsi il motivo per cui lui stia ancora con lei.

Stando a quanto si legge sul portale di Dagospia il personal trainer avrà un incontro ravvicinato con una tentatrice. Ma non finisce qui: anche Antonio infatti darà spettacolo, con una reazione esagerata alla vista di un filmato della fidanzata. Pare che verrà rincorso dalla produzione sulla spiaggia, con una fuga plateale per raggiungere Valentina. Filippo Bisciglia ha anche annunciato: “Un’altra coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente”: di chi si tratta? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate.