Sinead O’Connor, “Nothing Compares 2 U”: testo, significato e chi l’ha scritta

È la canzone simbolo di Sinead O’Connor. Nothing Compares 2 U, il capolavoro per il quale la ricordiamo, ha reso la sua voce immortale. E, dopo la sua scomparsa avvenuta troppo presto a 56 anni, non possiamo fare altro che ascoltarla ancora e ricordare quanto fosse grande il suo talento. Il suo significato è sempre stato chiaro ma, ora che lei non c’è più, leggiamo tra le righe qualcosa che riguarda la sua personalità. Cupa, malinconica ma anche capace di grandi battaglie: l’artista irlandese ci ha lasciati così, all’improvviso, dopo anni trascorsi a combattere contro i suoi demoni e contro il dolore per la perdita del figlio Shane, che l’aveva fatta sprofondare nel buio.

Brano iconico di una stagione che ci riporta indietro nel tempo, Nothing Compares 2 U è il brano che ci lega a Sinead O’Connor, morta a 56 anni il 26 luglio 2023. Chi scrive canzoni parla di se stesso ma, se è bravo, allora ti illude che stia parlando di te. Si dice. Questo è quello che era riuscito a fare Prince per i The Family, la band che ha lanciato la carriera dell’artista irlandese e che da quel momento non si è più fermata. Sua è la firma su una delle canzoni maggiormente rappresentative degli anni ’90, un periodo indimenticabile per la musica internazionale che si è imposta sulle sonorità più tradizionali fino a scrivere le nuove pagine del genere ballad.

La prima versione non ha avuto però il successo sperato, che invece ha riscosso grazie all’interpretazione di Sinead O’Connor. Il capo rasato e i grandi occhi espressivi, capaci di rapire chi guarda, sono diventati il centro di un videoclip che ancora oggi è tra i più visti sulle piattaforme digitali e che aveva contribuito al successo di MTV. Il suo significato diventa quindi visivo, mentre le parole sono chiare: si parla di un amore finito e della malinconia di ritrovarsi da soli. C’è spazio anche per la solitudine, quella che lei stessa aveva provato dopo la perdita del figlio, che si accompagna alla consapevolezza di essere stati lasciati.

It’s been seven hours and 15 days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone, I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

‘Cause nothing compares

Nothing compares to you

It’s been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they’d only remind me of you

I went to the doctor, guess what he told me

Guess what he told me

He said, “Girl you better try to have fun, no matter what you do”

But he’s a fool

‘Cause nothing compares, nothing compares to you

All the flowers that you planted mama

In the back yard

All died when you went away

I know that living with you baby was sometimes hard

But I’m willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you