Polemica su Myrta Merlino a “La7”: c’è la decisione finale

Continuano le polemiche intorno alle vicende lavorative di Myrta Merlino. La giornalista nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone per le accuse di alcuni lavoratori di La7, che hanno definito i suoi comportamenti “incivili e maleducati“. Le cose per la conduttrice potrebbero presto cambiare, tanto da allontanarsi dalla rete e passare alla concorrenza.

Myrta Merlino via da La7? Parla Dagospia

È letteralmente scoppiata una bomba in casa La7: nei giorni scorsi Myrta Merlino, uno dei volti di punta della rete, è stata accusata di aver generato un clima ostile all’interno degli studi televisivi, arrivando addirittura a condizionare turni e contratti dei dipendenti.

Accuse pesanti per la conduttrice del programma L’Aria che tira, che avrebbe scatenato numerosissime lamentele e segnalazioni per il suo atteggiamento lontano dai riflettori. “Adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto dei comportamenti incivili e maleducati. Influenza la possibilità di prolungare contratti e condiziona le turnazioni, con motivazioni che non possono considerarsi professionali o etiche”, si legge nel comunicato diramato dal sindacato.

A distanza di qualche giorno dalla diffusione della nota stampa, Dagospia ha diffuso delle nuove indiscrezioni sulla giornalista, che a quanto pare potrebbe passare alla concorrenza. “Myrta Merlino ha cambiato agente – si legge sul portale di Roberto D’Agostino -. Si è affidata a Lucio Presta per passare al Biscione“. Stando a quanto riportato dal sito, potremmo vedere presto la Merlino a Mediaset, tesi supportata da un’altra rivelazione: “Urbano Cairo è già pronto a sostituirla con David Parenzo o Marianna Aprile”, prevede Dagospia.

Per il momento si tratta di congetture, ma se davvero Myrta Merlino dovesse lasciare La7 si andrebbe incontro a una vera e propria rivoluzione per la rete, che dovrebbe fare a meno di uno dei suoi volti di punta.

Myrta Merlino nell’occhio del ciclone: cosa è successo

Il comunicato diffuso dal sindacato sarebbe supportato anche da altri episodi che vedono la Merlino protagonista. A riportarli è stato anche in questo caso Dagospia, che ha raccontato di alcuni atteggiamenti parecchio sgradevoli della giornalista nei confronti dello staff di La7.

Si tratta anche in questo caso di voci di corridoio, ma che alla luce della nota stampa assumono un peso rilevante. Pare infatti che la conduttrice si mostri spesso infastidita dal tipo di colazione che le viene offerta, o che affiderebbe ad alcuni lavoratori mansioni che non competono loro, come il ritiro dei suoi abiti in tintoria o la prenotazione di appuntamenti per la cura del corpo.

Ma le segnalazioni arrivate a Dagospia non si limiterebbero a questi comportamenti: stando ad alcuni rumors, Myrta Merlino avrebbe chiamato l’amministratore delegato Marco Ghigliani a soli 5 minuti dalla messa in onda del suo programma, lamentandosi d’essere da sola in studio, quando in realtà ci sarebbero stati almeno dieci assistenti attorno a lei.

Pare che i dipendenti abbiano anche spesso lamentato l’arrivo in studio della giornalista poco prima dell’inizio della trasmissione di cui è al timone, costringendo gli addetti ai lavori a spiegarle cosa fare e dire in puntata in fretta e furia. Ma ciò che avrebbe spinto i dipendenti ad agire sarebbe il mancato rinnovo di contratto di un collega, che sembra essere malvisto dalla conduttrice.