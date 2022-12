“Per fortuna non porto orologi” la frecciatina di Fabio Caressa a Francesco Totti

Oggi, 1° dicembre, Serena Bortone ha ospitato nel salotto pomeridiano di Oggi è un altro giorno una delle coppie più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo, ossia quella formata dal giornalista sportivo Fabio Caressa e dalla “regina della cucina” Benedetta Parodi.

I due, che ormai sono legatissimi da venticinque anni, durante il programma si sono ritrovati a commentare la separazione del momento di un’altra coppia che, proprio come loro, sembrava fino a qualche tempo fa inossidabile: Ilary Blasi e Francesco Totti.

In particolare, Caressa si è lasciato andare a qualche commento in più sulla fine del matrimonio tra la presentatrice e l’ex capitano della Roma che da mesi sta tenendo viva la cronaca rosa.

Fabio Caressa e la frecciatina a Francesco Totti

Durante la puntata andata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 1° dicembre, il giornalista sportivo Fabio Caressa, accompagnato dall’inseparabile moglie Benedetta Parodi, ha presentato anche il suo ultimo libro dal titolo Grazie Signore che ci hai dato il calcio.

Nel volume, l’autore parla anche dell’addio al calcio di Francesco Totti e proprio il video dell’ultima volta in campo del giocatore ha dato l’assist alla padrona di casa Serena Bortone per chiedere al giornalista, e alla sua dolce metà, un commento sul divorzio dell’anno che ha visto come protagonista lo stesso “pupone” e l’ex moglie Ilary Blasi.

“Parlando in generale” ha affermato Caressa “quando una persona nella vita fa una scelta deve pure prendersi le responsabilità. Costruire una vita insieme, una famiglia insieme, ha bisogno di impegno, esattamente come se fosse un lavoro. Credo che oggi come oggi si rinunci a tutto un po’ troppo presto”.

E per quanto riguarda la questione, ormai sulla bocca di tutti, dei Rolex, Fabio Caressa si è limitato a dire “per fortuna io non porto orologi” lanciando una frecciatina evidentemente diretta a Totti.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi: i segreti di venticinque anni d’amore

Oltre a parlare del divorzio Totti/Blasi, Caressa e la Parodi da Serena Bortone hanno anche confidato quali sono i segreti del loro amore così solido da venticinque anni.

“Il segreto del nostro amore è avere tanta pazienza ma anche rispettare gli interessi altrui”, ha affermato la coppia che ha anche rivelato di aver fatto un curioso accordo, chiamato “il patto del pigiama”.

Fondamentalmente tale patto consiste nel non indossare mai pigiama o “tutacce” in casa ma neanche pantofole. “Io non le ho” ha confessato Benedetta “per stare comoda uso delle scarpe da ginnastica da casa”.

Fonte: IPA

Fabio Caressa e Benedetta Parodi: i segreti del primo appuntamento

Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno voluto raccontare al pubblico di Oggi è un altro giorno piccoli dettagli inediti del loro primo appuntamento che è consistito in un aperitivo, seguito da una serata al cinema a vedere il film Romeo + Juliet di Baz Luhrmann.

“Sono stato io a cucinare a lei la prima volta” ha inoltre ammesso Caressa che, dopo un mese e qualche giorno dal primo appuntamento già conviveva con Benedetta la quale ha però ironicamente sottolineato di aver ceduto all’idea di questa convivenza perché all’epoca non aveva un posto in cui stare.

Tra le prime persone ad accorgersi che ci fosse del tenero tra i due è stato il compianto Aldo Biscardi. Benedetta infatti era una stagista proprio negli studi televisivi dove veniva girato il Processo del Lunedì, a cui lavorava Canessa, e Biscardi vedendoli scambiarsi uno sguardo fugace pare si sia immediatamente accordo che tra i due qualcosa era cambiato.

Da quello sguardo a oggi sono passati venticinque anni – di cui 23 di matrimonio – e dall’amore scoccato tra i due giornalisti è nata una famiglia unitissima composta anche da tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.