Manila Nazzaro a Verissimo: “Ho provato ad avere un figlio con Oradei ma non ci sono riuscita”

Manila Nazzaro sta vivendo da tempo una vera e propria favola con Stefano Oradei, ex volto di Ballando con le stelle con il quale è convolata a nozze a maggio del 2024. Un sogno a occhi aperti quello vissuto dalla coppia, che oggi ha un grande desiderio, quello di allargare la famiglia. Ne ha parlato la conduttrice nel salotto di Verissimo, raccontando di un percorso fatto di speranza ed emotivamente difficile.

Manila Nazzaro e la voglia di diventare mamma per la terza volta

Sono convolati a nozze poco meno di un anno fa e oggi vorrebbero tanto allargare la famiglia: Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono felici come non mai, innamorati come il primo giorno e il desiderio di diventare genitori risiede nel loro cuore. Un sogno però che è difficile da realizzare, come ha raccontato l’ex Miss Italia nel salotto di Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice radiofonica ha voluto raccontare a cuore aperto gli ostacoli per avere un terzo figlio, il primo con il marito. Manila Nazzaro è infatti già mamma di Nicolas e Francesco, nati dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza conclusosi nel 2017.

“Il desiderio di allargare la famiglia c’è, ma sono stati dei mesi complicati”, ha confessato l’ex gieffina. “Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta’, ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato: è un percorso difficile fisicamente ed emotivamente, per la coppia e per la donna soprattutto”.

Nonostante le difficoltà, il percorso per diventare genitori ha unito ancora di più Manila e Stefano, che hanno affrontato le difficoltà rimanendo l’uno accanto all’altra. “Abbiamo fatto tutto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti a farlo insieme”.

La conduttrice, pur avendo già due figli, non ha nascosto il dolore per non essere riuscita a realizzare ancora il suo desiderio di allargare la famiglia. “Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c’è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano”, ha ammesso con la voce spezzata dalla commozione. “Per ora è andata così, tutto può accadere, sono successe così tante cose nella mia vita all’improvviso… Non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata”.

L’amore con Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati il 13 maggio del 2024 con una grande festa, circondati dall’amore delle persone che amano. Hanno voluto celebrare il loro amore nato all’improvviso, che ha travolto le loro vite e che a distanza di qualche mese dal primo incontro li ha portati a convolare a nozze.

“Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale in poco tempo provare delle emozioni così forti e belle, pure. Ma anche semplici. Perché era tutto semplice, naturale. Ho deciso di crederci e di lasciarmi andare”, aveva confessato Manila nel salotto di Verissimo qualche tempo fa.

Anche in quell’occasione aveva parlato del suo desiderio di allargare la famiglia: “Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea”. Il loro sogno non si è ancora realizzato, ma con le nozze hanno già celebrato il loro grande amore: “La cosa bella del matrimonio penso sia proprio questa – aveva detto l’ex Miss – condividere insieme gioie e dolori. Se ci saranno ostacoli, li vivremo insieme”.