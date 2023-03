“Verissimo”, Madalina Ghenea e l’incubo stalking: vive nella paura da più di sei anni

Madalina Ghenea non ama parlare di sé e concede poche interviste, ma ha deciso di fare il punto degli ultimi anni, tra gioie e dolori nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin.

Da più di sei anni vive un incubo ma questo 2023 le ha finalmente mostrato un po’ di luce. Tra tanta sofferenza, però, trova spazio l’amore, che ha il volto di sua figlia Charlotte, che a breve compirà sei anni.

Madalina Ghenea vittima di stalking

Da più di sei anni Madalina Ghenea è vittima delle violenze online di una persona che, finalmente, ha un volto ben chiaro. Le indagini hanno portato alla scoperta della sua identità, offrendo alla modella 35enne un po’ di speranza per il prossimo futuro.

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha spiegato come la sua stalker l’abbia vessata a lungo, assumendo la sua identità con numerosi profili falsi. La Procura di Milano ha portato avanti le indagini del caso e raggiunto un importante obiettivo.

È evidente nel suo sguardo come tutto ciò le stia donando finalmente un po’ di serenità: “Per tanti anni ho avuto paura di denunciare. Il mondo dei social consente troppa libertà nel fare del male. Ho ricevuto minacce e tante volte mi sono detta che certe attenzioni fossero normali, dato il lavoro che faccio, ma non così”.

Oggi affronta la vicenda con una leggerezza dettata dall’aver finalmente identificato la persona che la tormentava. Ha anche parole di comprensione nei suoi riguardi, descrivendola come una persona infelice, per essere in grado di scrivere certe cose.

Ha accettato a lungo parole molto dure nei suoi riguardi, essendo l’1% dei commenti ricevuti dal pubblico, per poi rendersi conto di come tutto ciò non potesse essere reputato “normale”.

“Ho ricevuto minacce di morte, quasi ogni giorno. Sapeva esattamente dove fossi, contattando tutte le persone intorno a me, per le quali lavoravo. Ho anche pensato di lasciare l’Italia e questa cosa mi ha fatto male. Questo Paese mi ha adottata e mi sento un po’ italiana”.

Il tutto si è svolto online, per fortuna, non avendo mai avuto un confronto faccia a faccia con la sua stalker, che vedrà per la prima volta durante il processo. È questo infatti il prossimo passo, dal momento che le indagini sono state chiuse.

Madalina Ghenea e la sofferenza per il gossip

Nel 2017 è nata Charlotte, la figlia di Madalina Ghenea e dell’imprenditore rumeno Matei Stratan. La modella era sul punto di sposare il padre di sua figlia, stando alle voci di gossip circolate, ma nel 2019 i due si sono lasciati.

Le sono stati affiancati numerosi presunti fidanzati, come capitato nella vicenda Nicolò Zaniolo, che generò un certo scalpore. In quel caso lei fu costretta a rilasciare un comunicato ufficiale, chiarendo quanto accaduto.

Qualcuno aveva trasformato un singolo incontro in una storia d’amore agli albori, ricamando enormemente su qualcosa che semplicemente non esisteva. Parlando con Silvia Toffanin, Madalina Ghenea ha spiegato il proprio rapporto con il gossip, in relazione anche alla necessità di proteggere sua figlia Charlotte.

“Per un po’ ho vissuto tutto questo davvero male, ma poi sono riuscita a trovare un modo di fare che è giusto per me. Ho imparato a tenere la mia vita privata tale il più possibile”.

Si spiegano così le sue rare interviste. Ha infatti paura di condividere con la stampa dei brandelli della sua quotidianità e del suo passato.

Il tutto per tutelare sé e la sua bambina, che attualmente è tutto il suo mondo. Madalina Ghenea sembra infatti essere single, dopo aver sofferto per l’addio al suo ex.