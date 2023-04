“Verissimo”, Luigi Strangis: addio alla donna che lo ha cresciuto

Luigi Strangis ha presentato il nuovo singolo Adamo ed Eva a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, ha parlato molto della sua vita privata, tra amore e dolori. Il vincitore di Amici 21 è cresciuto tanto da quando ha lasciato la scuola di Maria De Filippi e oggi ha imparato a fregarsene delle parole di chi mira soltanto a fargli del male.

Luigi Strangis: fidanzato o single

Il titolo della nuova canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva, non poteva che spingere Silvia Toffanin a chiedere al giovane vincitore di Amici 21 se fosse fidanzato o single.

La verità è che al momento non c’è ancora una Eva nella sua vita e il cantante non è alla ricerca dell’amore. Preferisce aspettare che arrivi di colpo: “Da solo sto bene ma ho i miei momenti negativi. In quelle fasi ho bisogno di qualcuno al fianco, che può essere anche un amico”. Per la gioia delle tantissime fan, quindi, Luigi Strangis è single.

Addio alla nonna di Luigi Strangis

Alle grandi gioie degli ultimi anni si contrappone, però, un profondo dolore per Luigi Strangis. Il vincitore di Amici 21 ha detto addio a sua nonna.

Una figura chiave nella sua vita perché lei è stata la donna che lo ha cresciuto. I suoi genitori erano spesso impegnati per motivi lavorativi, il che ha spinto il ragazzo a trascorrere gran parte della sua infanzia, e non solo, in compagnia di nonna Carmela.

Una seconda mamma, con la quale era solito giocare di continuo e che gli ha insegnato tante cose, non ultima ad andare in bicicletta senza rotelle. Ha di lei innumerevoli ricordi splendidi e la sua assenza è una ferita molto profonda nel cuore.

A peggiorare le cose c’è stato il lungo periodo trascorso nella scuola di Amici 21. Per quanto l’esperienza gli abbia donato tantissimo, offrendogli la chance di godere della carriera che oggi sta portando avanti con successo, gli ha anche tolto molto.

Ecco il dolore di Luigi Strangis a Verissimo: “Dopo otto mesi di Amici è stato molto difficile. L’ho vissuta poco e quando sono uscito lei non stava bene. Soffriva di Alzheimer e non è stato semplice affrontarla in quel modo”.

Luigi Strangis vittima di bullismo

Intervista breve ma intensa, con Silvia Toffanin che ha sottolineato come Luigi Strangis sia stato vittima di bullismo. Un periodo tutt’altro che semplice, che però gli ha fornito una sorta di “superpotere”.

Oggi è molto maturato rispetto a quella fase e, nonostante abbia da poco compiuto appena 22 anni, ha lanciato un messaggio importante per tutti i giovani e non solo.

“Tante parole ti restano addosso e all’inizio tendevo a reprimere certe cose, come il mio modo di vestire. Crescendo ho imparato a fregarmene di ciò che dicono gli altri. Ho scoperto che nessuno ti dice nulla, se te ne freghi“.

Una grande maturità, la sua, sottolineando come ignorare chi attacca, anche solo verbalmente, non vuol dire essere vittima o mostrarsi spaventati. Questa è la miglior risposta: “Se devi dire qualcosa, che non sia l’insulto o una risposta uguale a quella del bullo, ma altro”.