Lory Del Santo: “Perché mio figlio Loren non provava emozioni”

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Lory Del Santo ha raccontato la sua infanzia difficile, e i momenti più bui che ha dovuto affrontare, come la scomparsa dei figli Conor e Loren. Si è soffermata sulla malattia di Loren: un mostro che gli ha rubato in qualche modo le emozioni, sia positive che negative. Emozionata, ma forte, la Del Santo ha parlato in modo crudo e diretto.

Lory Del Santo a Verissimo: la malattia del figlio Loren

“Loren, purtroppo, aveva una malattia che mi ha bloccato a livello emotivo. Una malattia che blocca le emozioni: ti impedisce di essere felice, ma anche di essere infelice. Una malattia non rarissima, ma nemmeno così comune, ed è irreversibile. Lui era molto difficile da avvicinare a livello emotivo. Ma so che mi voleva un bene infinito”, ed è così che Lory Del Santo ha affrontato nel salotto di Verissimo una tematica difficile, e anche privata: la malattia del figlio Loren.

Scomparso a 19 anni, Loren Del Santo si è tolto la vita a causa della malattia, l’anedonia: un “mostro” che risucchia le emozioni, come ha raccontato Lory. “Non mi ha mai trattato male, non mi ha mai detto una cosa cattiva. Però io volevo essere espansiva, ma lui era sulle sue. Ogni malattia ha dei risvolti, ma lui so che era così buono, la sua bontà mi segue”. L’emozione negli occhi di Lory, lucidi di lacrime, è stata avvertita dagli spettatori, e dalla conduttrice, Silvia Toffanin.

Loren Del Santo, perché si è tolto la vita: soffriva di anedonia

Metabolizzare la morte di un figlio, per una madre, è una sfida persa in partenza. Qualcosa che, nonostante ci si possa sforzare per imparare a conviverci, rimane lì, stilettata tra il cuore e l’anima. “Era colpa di questo problema, che aveva dalla nascita e che era destinato a peggiorare nel tempo. Stava benissimo, verso i 16 anni ha cominciato a manifestarsi. Dopo ho trovato le prove e ho analizzato la sua vita: era la malattia. L’ho capito tardissimo”.

Ciononostante, Lory Del Santo non ha mai voluto ricordare solo i dolori del figlio, ma anche la sua bontà, la gentilezza, i buoni sentimenti che lo hanno contraddistinto nel corso della sua vita. “Lui era il mio riferimento: quando ci vedevamo, mi dava un bacetto. Amavo i suoi occhi, era una persona meravigliosa e non lo dimenticherò mai. Il destino ha deciso che la sua vita fosse più breve di altre. Devo accettare questo”.

Chi era Loren Del Santo

Classe 1999, Loren Del Santo è stato schiacciato dalla malattia: nessuno avrebbe mai potuto sospettare il dramma dietro l’apparente felicità. Sui social era solito condividere il suo profondo amore per Miami, dove viveva: studiava infatti alla Miami Beach High School, e inoltre era molto attivo sportivamente. Tra tennis e basket, era anche un grande appassionato di football americano.

La Del Santo lo ha sempre voluto proteggere, e soprattutto ha sempre voluto mantenere la sua privacy: proprio per questo aveva acconsentito lo studio in America, per allontanarlo dai riflettori e donargli una adolescenza serena.