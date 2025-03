Ricordo di Nadia Cassini a La Volta Buona, le parole del marito e il malore della figlia Kassandra

La morte di Nadia Cassini ha colpito al cuore di tanti. Lontana dal mondo dello spettacolo ormai da decenni, nonostante ciò sono stati in molti a renderle omaggio e il pubblico che l’ha tanto amata fino al culmine della sua carriera, negli anni ’80, non ha perso occasione per ricordarla anche solo con un piccolo commento. Venerdì 21 marzo si sono celebrati i suoi funerali alla presenza della famiglia e degli amici più cari. Caterina Balivo a La Volta Buona si è collegata in diretta col marito della Cassini, Giuseppe Surfaro. Assente, invece, la figlia Kassandra a causa di un malore.

Le parole del marito Giuseppe dopo i funerali

Nadia Cassini se n’è andata in silenzio e in punta di piedi all’età di 76 anni a Melito di Porto Salvo, piccola cittadina in provincia di Reggio Calabria nella quale viveva da trent’anni insieme al marito Giuseppe. Un posto che l’artista aveva scelto consapevolmente insieme a lui, essendo il suo paesino d’origine, ideale per vivere tranquilla e lontana dai riflettori, da quando aveva deciso di mettere un punto alla sua carriera.

In occasione della sua morte si è molto parlato delle cause che l’hanno spinta a lasciare il mondo dello spettacolo, su tutte un intervento al naso mal riuscito che le aveva lasciato segni indelebili sul suo splendido viso. Anche gli anni successivi non sono stati semplici per la Cassini, segnati dallo stalking e da un brutto incidente.

Nel giorno dei funerali, però, sono riemersi i ricordi più belli e dolci di una donna che avrebbe certamente potuto dare ancora tanto al piccolo schermo. Ricordi che sono emersi anche dalle parole del marito Giuseppe, intervistato a La Volta Buona dopo la cerimonia: “Con Nadia è stata una cosa lunghissima di 23 anni e mai noiosa, sempre diversa, perché non finiva mai di sorprendere – ha detto a Caterina Balivo -. Aveva un unico rammarico, di essere stata stereotipata come quella dal lato B appariscente. La televisione non le mancava, aveva tanti altri interessi, dipingeva, cantava. Passavamo il tempo in compagnia di cari amici”.

Kassandra Voyagis, il malore e l’ultima foto con mamma Nadia Cassini

Assente dal collegamento a La Volta Buona l’unica figlia dell’artista, Kassandra Voyagis, nata dal suo precedente matrimonio con l’attore greco Yorgo Voyagis. Come ha spiegato il marito della Cassini, Kassandra “ha avuto un piccolo malore”, non è stata bene subito dopo i funerali e per tale ragione ha preferito ritirarsi insieme al suo dolore.

Poche ore prima, Kassandra aveva condiviso su Instagram l’ultima foto con la madre che tanto amava, scattata la scorsa estate, scrivendo a corredo della stessa queste parole: “Riposa in Pace, mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio. La nostra ultima foto insieme quest’estate”. A legarle era un rapporto molto speciale, segnato dalla comune passione per la recitazione ma anche per uno dei momenti più difficili della vita di Nadia Cassini, che aveva sofferto di dipendenze ed era riuscita a disintossicarsi nel 2009 proprio grazie all’aiuto della figlia.