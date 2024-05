La vita che volevi, le foto della serie con Vittoria Schisano trasgender e madre

Dal 29 maggio è disponibile solo su Netflix La vita che volevi, la serie con protagonista Vittoria Schisano. La storia raccontata è quella di una donna che ha subito un percorso di transizione e che trova la felicità lontana dalla sua città d’origine finché il passato non torna a bussarle alla porta.

Creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo. La produzione è a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. I 6 episodi sono ambientati tra Lecce, il Salento e Napoli.

La vita che volevi, la trama

Gloria è convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione.

Fonte: IPA

Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso.

Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria.

Fonte: IPA

Per lei è giunto momento di fare i conti con “la vita che voleva”, con il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l’amore è l’unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

Il cast completo

Nel cast della serie, oltre alla protagonista Vittoria Schisano ci sono anche Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea), oltre a Bianca Nappi, Francesco Pellegrino e Bellarch.

Le parole di Vittoria Schisano

“La vita che volevi è una storia di legami, amicizia e scoperta, che racconta della felicità che crediamo di volere ma anche di quella che ci sorprende – ha raccontato Vittoria Schisano ai microfoni dell’Ansa -. Ivan ha detto che portavo verità a questo personaggio. Quando ho iniziato a lavorare, vent’anni fa, non riuscivo a riconoscermi in nessuna storia. La donna transgender era sempre una sex worker o un’emarginata, bullizzata, o peggio”.

Fonte: IPA

Schisano, attrice transgender, è nata a Pomigliano d’Arco come Giuseppe e solo nel 2014, in una clinica in Spagna, è diventata la persona che voleva essere. “È stato un percorso lungo, doloroso, ma lo posso dire a tutti: la cosa più bella è essere sé stessi, guardarsi allo specchio e riconoscersi. Io sono una donna felice e posso dirlo agli altri”, ha dichiarato a Repubblica.

“Leggendo il copione di La vita che volevi, ho capito quanto fosse importante la storia che voleva raccontare. Mi dava un ruolo da protagonista con un grande personaggio che rappresentava una bandiera di amore e libertà. Spero che possa essere innalzata per tutte quelle persone che hanno il diritto di pretendere il meglio per la loro vita. E non mi riferisco solo a chi appartiene alla comunità Lgbtq+, ma alle donne maltrattate, a quelle che non hanno trovato la propria strada, a quelle che si sentono giudicate perché non hanno figli o non corrispondono a un modello”.