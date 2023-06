“Isola 2023”, la confessione spiazza tutti: “Non parlo con mio padre da 11 anni”

A un passo dalla finale, i naufraghi dell’Isola dei Famosi si stanno lasciando andare sempre più a confessioni intime e personali. Non mancano le discussioni – con Helena Prestes, prima di tutto – ma c’è spazio anche per momenti di riflessione in cui la fanno da padrona sentimenti come la nostalgia, i ricordi di un passato talvolta doloroso così come gli auspici per il futuro. A sorprendere stavolta è stato Gian Maria Sainato, uno degli ultimi arrivati a Cayo Cochinos, con una confessione spiazzante sul rapporto con il padre.

Gian Maria Sainato, la dolorosa confessione sul padre

Quello di Gian Maria Sainato non è un nome conosciutissimo. Per dirla alla Mazzoli, sarebbe tra quelli che vanno all’Isola dei Famosi senza che lo siano, di fatto. Eppure, dopo il suo ingresso un po’ in sordina a percorso iniziato, sta cominciando ad emergere: che sia per strategia o per genuina spontaneità – non ci è dato saperlo quando si tratta di reality – il modello campano si è aperto col gruppo, lasciando trasparire una grande simpatia ma anche un lato molto doloroso del suo passato.

Si possono adottare mille strategie nel gioco, ma gli occhi non mentono e quelli di Sainato mentre raccontava a Pamela Camassa del rapporto con suo padre sembravano più che onesti, intrisi di malinconia ma anche di rabbia per quanto accaduto durante la sua infanzia e la sua adolescenza. Tutto per un padre con cui non parla da ben 11 anni.

“Di questa cosa non ne ho mai parlato – ha spiegato alla compagna di Filippo Bisciglia -. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia. Si tratta di una faccenda delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere. Non gli parlo da tanti anni. Per me ha colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa problematica che lo affligge per stare meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa, anche se soffre. Soffre e vive ancora una situazione di forte disagio”.

Fonte: IPA

Il percorso di Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi

Non sono stati giorni semplici per Gian Maria Sainato, così come per tutti i naufraghi. Il terribile nubifragio che si è abbattuto su Cayo Cochinos ha messo a dura prova uomini e donne già distrutti da giorni di fame, insonnia e lotta con i mosquitos. Ma le vere battaglie sono quelle che continuano a giocarsi sul fronte personale ed emotivo e che – casualità vuole – vedono al centro della discussione sempre e comunque Helena Prestes.

Gian Maria Sainato ha avuto un percorso in ascesa all’Isola dei Famosi: entrato come perfetto sconosciuto (o quasi), ci è voluto tempo prima di guadagnarsi la fiducia dei compagni di avventura, che lo hanno persino mandato al televoto per l’eliminazione. Ha superato anche questo, tornando vittorioso alla Playa con quell’Helena nella quale pensava di aver trovato una fidata amica. Ma non è stato così e tra i due qualcosa si è rotto al punto da arrivare a una lite furiosa e senza possibilità di ritorno.

L’Isola dei Famosi è un reality che poggia su sottili equilibri e strategie. Un gioco che si avvia al suo gran finale e nel quale tutti – nessuno escluso – vuole trionfare.