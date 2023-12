Perla Vatiero, entrata in qualità di ex di Mirko Brunetti, ha raccontato un lato inedito di sé al Grande Fratello, come la perdita della sorella gemella

Perla Vatiero esiste anche senza Mirko Brunetti. Ok, forse è una frase ovvia ma finora il Grande Fratello ha costruito il loro percorso basandosi solo ed esclusivamente sulla questione amorosa e sul “triangolo” con Greta Rossetti. I tre giovani ex di Temptation Island, in fondo, sono entrati nella Casa per questa ragione ma è pur vero che, uscito il baldo Mirko, ora a giocarsela sono le due donne. E Perla, finalmente, ha mostrato un lato inedito che ha molto emozionato il pubblico.

Perla e la perdita della sorella gemella

I gemelli hanno un rapporto del tutto speciale e solo chi ci è passato – o ne conosce – può comprendere il significato di questa affermazione. Perla Vatiero sente ancora in qualche modo la presenza della sua, nonostante non l’abbia mai conosciuta se non per i mesi in cui hanno condiviso il pancione della mamma e per quelli, molto pochi, in cui è sopravvissuta.

Non ne ha detto il nome, ma ha lasciato intendere quanto sia stato grande questo dolore per una perdita che non ricorda direttamente, ma che ha sempre percepito e della quale continua a sentirne il vuoto. “La sento, non so come spiegarlo. È complicato spiegarlo”, ha ammesso ad Alfonso Signorini con il volto segnato dalle lacrime.

Perla, la dipendenza e la rinascita grazie allo sport

C’è stato un momento in cui Perla ha pronunciato una frase arrivata addosso al pubblico come un macigno: “Meglio se viveva lei, anziché io”. Non sono parole dette a cuor leggero, emerse però a partire da quanto accaduto negli anni all’inquilina del Grande Fratello ed ex volto di Temptation Island.

Perla Vatiero ha mostrato un altro lato inedito, quello del momento più buio segnato da cattive frequentazioni che l’hanno portata a entrare nel tunnel della dipendenza. “Quelle cose lì sono un inganno, inizialmente ti fanno sentire bene ma poi ti buttano giù. Sono cose che ti fanno del male. – ha detto tra le lacrime -. Non ci sono cascata per amore, mi sono circondata di persone non adatte alla mia persona o a quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Una delle tante cose che mi hanno aiutato tantissimo è lo sport, grazie al karatè mi sono totalmente levata dalla strada. Avere un obiettivo nella vita è una cosa importantissima. Lo sport mi ha fatto sentire delle emozioni“.

Lo sport – il karate in questo caso – non come semplice valvola di sfogo, ma come obiettivo e insegnamento di vita. Come bussola che ti aiuta a ritrovare la via. Un messaggio positivo, di tanto in tanto.

Perla incontra il papà Alessandro Vatiero

“Mi sento in colpa per come li ho trattati”, ha ammesso riferendosi ai genitori che non l’hanno mai abbandonata, neanche nel momento più difficile in cui si chiudeva a riccio rivolgendo l’attenzione alle persone sbagliate. Quel che non avrebbe mai potuto immaginare è che pronto lì in giardino ad aspettarla c’era papà Alessandro, che per lei ha speso soltanto bellissime parole.

“Non pensare più al passato, Siamo orgogliosi di te e ti siamo sempre vicini. Pensa a questo presente che è bellissimo. (…) Goditelo fino all’ultimo, sii sincera come hai fatto adesso e sii serena”, ha detto. Anche quando Signorini ha provato a reintrodurre – di nuovo – l’argomento Mirko che papà Vatiero ha glissato con grande eleganza.