Il Grande Fratello cambia ancora giorno. Sembra che per Mediaset sia un periodo di grandi sperimentazioni, dato che nessuno dei programmi trova pace all’interno di un palinsesto che subisce continue modifiche. E il reality condotto da Alfonso Signorini non fa eccezione. Le storie dei coinquilini di Cinecittà si spostano così ancora, mentre rimane fissa la diretta del lunedì che ormai è diventata una bella tradizione.

Quando va in onda il Grande Fratello

Il lunedì è assicurato, mentre è sul secondo giorno che pare siano in atto della grandi discussioni. Secondo quanto rivela TvBlog, infatti, Alfonso Signorini potrebbe spostarsi al sabato, in una collocazione che aveva già ricoperto in passato e che riprova prima delle feste natalizie. Andrebbe così a scontrarsi con Ballando con le stelle, che ha resistito bene contro la corazzata Tu Sì Que Vales, mentre si avvia velocemente verso la finale prevista prima di Natale.

Le puntate del Grande Fratello rimangono quindi due, contrariamente a quanto si era detto prima del debutto di Io Canto Generation per il quale si era pensato di sospendere il raddoppio del reality per lasciare spazio al nuovo programma condotto da Gerry Scotti. Niente di più lontano dalla realtà, almeno per il momento, dato che il programma rimane in palinsesto secondo la programmazione iniziale. Gli ascolti stanno anche iniziando a premiare le scelte di Pier Silvio Berlusconi e della rete, che avevano insistito per un cambio di rotta che si sta concretizzando proprio in queste settimane. La puntata del sabato è però prevista solo per dicembre, mentre per gennaio il piano sarebbe ancora tutto da stabilire.

L’addio di Giampiero Mughini

Tra le novità che hanno attirato nuovo pubblico verso il Grande Fratello c’è sicuramente la partecipazione di personaggi estranei alle dinamiche dei reality. Tra questi, vi è certamente il giornalista Giampiero Mughini che ha però deciso di ritirarsi dal gioco. Il suo addio allo show è stato annunciato nella puntata del 16 novembre, dopo che lui stesso aveva espresso la volontà di fermarsi: “Mi mancheranno molto gli uomini e le donne con i quali per un mese e passa ho convissuto nella dannatissima “Casa del Grande Fratello” che sorge, assieme straripante e impervia, sulla collinetta di Cinecittà – ha scritto nella sua lettera d’addio – e siccome i miei compagni di avventura rimanevano a confabulare sino a tarda notte, laddove io mi attenevo alla ormai remota abitudine di chiudere la giornata entro alla mezzanotte, alla mattina non mi svegliavo mai dopo le otto. Quando ancora la gran parte della nostra congrega stava dormendo il sonno dei giusti”.

Bellissima l’amicizia con Alex Schwarzer, che ha deciso di partecipare al programma per dare risalto alla sua battaglia nei confronti della giustizia sportiva. Proprio nella puntata di giovedì 16, una delle ultime prima del passaggio al sabato, ha annunciato ai suoi compagni di aver ricevuto la decisione della Wada e di non poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 perché non vi è stata alcuna riduzione della sua squalifica. Il marciatore si stava allenando proprio all’interno della Casa del Grande Fratello.