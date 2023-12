Dopo un sereno (si fa per dire) Natale in quel di Cinecittà, il Grande Fratello è tornato ad animare il sabato sera di Canale 5. L’ultimo dell’anno ma anche del weekend, visto il ritorno alla programmazione originale a partire dal prossimo gennaio 2024. Nulla di nuovo all’orizzonte in una puntata in cui a farla da padrona è stata ancora una volta Beatrice Luzzi, nel bene e nel male. La vera scoperta? Un Marco Maddaloni che da abile giocatore e collezionista di vittorie nei reality show ha messo a segno proprio una bella mossa.

Beatrice Luzzi, spirito del Natale passato (male). Voto 7 ma anche 3

Non è bastato che si allontanasse dalla Casa per qualche giorno in un momento di tensione – il papà è stato operato -, non sono valse a niente le lacrime da coccodrillo versate in sua assenza da chi fino a due minuti prima l’aveva additata con i peggiori epiteti e no, non è bastato neanche che formasse un nuovo gruppetto con i due nuovi arrivati che sembra aver adottato come figlioletti.

No, Beatrice Luzzi continua a essere al centro dell’attenzione e non c’è verso che la situazione cambi. Complice certamente lei e il suo modo di fare che riuscirebbe a urtare la pazienza dei santi – e lì di santi non ce ne sono -, ma la rossa attrice trova sempre terreno fertile in chi come Garibaldi e Anita non aspettano altro che farla passare per la cattiva del Grande Fratello. Lei ha “osato” dare a lui del “burattinaio” la sera della Vigilia di Natale e apriti cielo: le feste rovinate per tutti. Come se non bastasse, le hanno dato anche della manipolatrice (di nuovo) per aver attirato a sé i due nuovi arrivati. E lei, intanto, è ancora lì sulla cresta dell’onda.

Non è passato inosservato, però, un gesto che non è affatto piaciuto al pubblico, e a ragione: Beatrice ha messo la mano al collo di Garibaldi e Signorini lo ha fatto passare un tantino in sordina. La media si abbassa un po’.

Marco Maddaloni, chi di burattinaio ferisce… Voto 9

La cosa divertente in tutto ciò è che la fatidica frase “È lui a tirare i fili” – sottinteso, “È un burattinaio” – non è stata pronunciata da Beatrice Luzzi. Ebbene no, come si è anche visto nel video mandato in onda che Signorini ha del tutto ignorato è stato Marco Maddaloni a iniziare il discorso da cui sarebbe partito tutto il putiferio natalizio.

I telespettatori e commentatori di X (ex Twitter) si sono domandati come sia stato possibile che nessuno – men che meno Alfonso – gli abbia chiesto alcunché. E sì, dobbiamo ammettere che il re del tatami nonché vincitore seriale di reality show ha segnato un ottimo colpo, accendendo la miccia senza neanche scottarsi un dito. Che sia lui il vero burattinaio…

Perla Vatiero, la rinascita dopo il momento più buio. Voto 10

Perla esiste anche senza Mirko e di questo finalmente ne abbiamo avuto la dimostrazione. In questa puntata del Grande Fratello per una volta Signorini e gli autori hanno messo da parte il triangolo con l’ex fidanzato e Greta, lasciando il posto a un racconto più intimo e inedito. Quello di una giovane donna che ha affrontato la caduta più difficile nel tunnel delle dipendenze, per poi uscirne vittoriosa anche grazie allo sport, che le ha dato un obiettivo togliendola dalla strada e allontanandola dalle cattive compagnie che le avevano fatto perdere la bussola. Ogni tanto un messaggio positivo.

C’è stato spazio anche per una sorpresa da parte del papà Alessandro, che si è detto orgoglioso di lei. Si percepiva dalle sue parole e da un sorriso che non ha tradito la profonda emozione, alla luce di quanto raccontato dalla figlia anche a proposito della perdita della sorella gemella quando aveva soltanto 7 mesi.