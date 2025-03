Grande Fratello, le pagelle del 3 marzo: Shaila e Lorenzo, la coppia che non esiste (3), Zeudi rivede il padre (7)

Una puntata molto intensa nella sua fase centrale, con l'incontro tra Zeudi e suo padre Pasquale, assente per 20 anni alla sua vita: un faccia a faccia vero e complesso, in parte ingiusto, ma molto importante per lei

Il Grande Fratello si avvia verso la finale e il numero delle eliminazioni deve necessariamente aumentare. A quella già annunciata, infatti, nella puntata del 3 marzo se n’è aggiunta un’altra “a sorpresa”. Ecco le parti cruciali di questo nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini e le nostre pagelle.

Il ricordo di Eleonora Giorgi. Voto: 6,5

Impossibile non dare inizio al Grande Fratello Vip con delle immagini che ricordassero la grandissima Eleonora Giorgi. Enorme la sua dignità nel raccontare la malattia nelle ultime fasi della sua vita.

Signorini mostra alcune immagini dell’attrice al tempo in cui era concorrente del GF Vip: “Grazie Eleonora per la forza che ci hai trasmesso”, dice il conduttore. Un memoriale che risulta però fin troppo autoreferenziale, considerando l’enorme carriera dell’attrice. Si poteva ampliare il respiro, mostrando il reality come una tappa in un percorso più grande. Questo tipo di ricordo richiama alla memoria quei post social in cui si ricorda “quella volta in cui ho incontrato il Vip appena deceduto ed ecco la mia storia intrigante per parlare un po’ di me in questo momento triste”.

Shaila e Lorenzo, la coppia che non esiste. Voto: 3

Settimana dopo settimana, Shaila e Lorenzo vivono per la creazione di nuove clip. Sembrano i Ferragnez all’apice, ma in versione ridotta e sotto budget. In una clip li si vede lasciarsi e tornare insieme, come accade da mesi. Ogni litigio è plateale, ogni riconciliazione è forzatamente pubblica.

Per Mattia sono una “coppia fake”. Per Stefania Orlando ormai è “una recita venuta anche male”.

Di colpo ecco il mini caso. Lorenzo ha parlato con Jessica di un segreto che, se costretto, dovrà rivelare. La Morlacchi dice chiaramente che se dici certe cose dinanzi alle telecamere: “È normale che Signorini in puntata poi ti chieda di cosa si tratti”.

Profezia avverata e alla fine il segreto non esiste: Shaila è gelosa di Chiara, com’è noto, perché in passato è stata sfruttata dai suoi partner e ora, insicura, teme possa accadere ancora.

Zeudi rivede il padre. Voto: 7

A Zeudi viene data la scelta di vedere suo padre e parlarci. Dopo anni di silenzio, la chance di un dialogo. Il tutto però in diretta nazionale. Non facile ma la ragazza accetta e ha la forza di non cedere alla nostalgia e alla voglia di colmare il vuoto dentro.

Resta lucida e chiede ciò che tutti noi, da esterni non coinvolti, avremmo chiesto: “Perché adesso?”. Si scopre che l’aveva già contattata al tempo di Miss Italia ma lui nega interessi per i riflettori. “Voglio piantare un seme per il nostro rapporto futuro”.

Appare però come un uomo colmo d’orgoglio, che pretendeva che i figli lo cercassero. Ha lasciato trascorrere gli anni, fin troppi, e a Signorini spiega: “Non so perché i miei figli mi abbiano chiuso la porta”.

Zeudi lo chiama Pasquale, perché non è mai stato un padre per lei. Lui chiede scusa ma poi torna a giocare la “carta vittima”. Io mi sveglio alle 4 del mattino, vengo dalla strada e sono un uomo umile, dice. Quasi a spiegare di non aver avuto la possibilità temporale e i mezzi culturali per riavvicinarsi a lei. Zeudi resta sulle sue, per quanto scossa, e spiega a Pasquale che quella mezza porta aperta dovrà guadagnarsela a telecamere spente e che “un padre non mette sua figlia in difficoltà in televisione e amare vuol dire esserci”.

Doppia eliminazione. Voto: 6

Il Grande Fratello ha bisogno di eliminare in fretta i suoi concorrenti, con la finale che si avvicina. Nella puntata del 3 marzo vanno via nomi che non rimpiangeremo, di fatto. Maria Teresa Ruta è l’eliminata del televoto settimanale. Da poto entrata, fa subito i suoi saluti:

Zeudi 31,7%;

Helena 31,2%;

Chiara 22,3%;

Mattia 10,4%;

Maria Teresa 4,5%.

In seguito una catena di salvataggio porta a tre nomi eliminabili: Stefania, Federico e Tommaso. I primi due possono citare altri due gieffini da trascinare al televoto ed ecco i nomi di Chiara e Mattia. Fatale questa mossa per quest’ultimo, eliminato con il 9,7% di voti in favore.