Notte di passione al “GF Vip”, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti beccati da Donnamaria

Il Grande Fratello Vip riserva sempre nuove sorprese. Durante una festa a tema, due inquilini della Casa di Cinecittà, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo, si sarebbero lasciati andare alla passione. Ne è certo Edoardo Donnamaria, che avrebbe visto i due gieffini in atteggiamenti molto intimi sotto le lenzuola. Ecco cosa è successo nella notte.

Patrizia Rossetti e Luciano Punzo: passione al GF Vip

Si alza la temperatura nella Casa del GF Vip. Secondo quanto rivelato da Edoardo Donnamaria, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo avrebbero dormito assieme, lasciandosi completamente travolgere dalla passione. La nota conduttrice tv, 63 anni, e il modello napoletano 26enne avrebbero trascorso una notte bollente sotto le lenzuola, subito dopo aver ballato e bevuto qualche bicchierino di troppo durante un party organizzato insieme agli altri inquilini.

A raccontare l’incontro ravvicinato tra i due gieffini è stato Edoardo Donnamaria: il giovane ha spiegato di aver sentito, per puro caso, la confessione di Luciano e di aver visto “movimenti strani” sotto le lenzuola. Non sono emersi ulteriori dettagli, ma dalle parole di Luciano pare che con Patrizia via sia attrazione, un’intesa fisica e mentale molto forte.

Intesa che tutti i concorrenti del GF Vip 2022 hanno notato anche durante le ultime giornate e, in modo particolare, durante la festa a tema organizzata sabato sera, tra balli sensuali e sguardi complici. Che cosa è successo poco dopo, in camera da letto, tra Patrizia Rossetti e il bel Luciano Punzo?

La rivelazione di Edoardo Donnamaria

Seduto in giardino con alcuni coinquilini, il volto di Forum ha spiazzato i presenti dicendo: “Mi sa che ieri Luciano ha s**pato”. “Con chi?”, ha risposto Edoardo Tavassi. “Con Patrizia”, ha continuato Edoardo Donnamaria. “Lo penso anche io”, ha aggiunto Tavassi. Presente anche il giornalista Rai Attilio Romita, che ha commentato: “Da questo punto di vista Patrizia è bella, quello che pensa lo dice”. I tre, dunque, sembrano essere certi di quanto visto e sentito durante la notte.

Sicuramente Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì, non si lascerà sfuggire l’occasione di indagare su quanto rivelato da Edoardo e proverà a stuzzicare Patrizia e Luciano per saperne di più sull‘incontro “a luci rosse”.

Ancora polemiche su Patrizia Rossetti

Intanto, non si placa la bufera che si è scatenata su Patrizia Rossetti, fortemente criticata sulla Rete dopo le sue parole velenose nei confronti di Micol Incorvaia, sempre più isolata dal gruppo e in difficoltà al GF Vip. Patrizia, durante una conversazione con Wilma Goich, ha attaccato, senza mezze misure, la ragazza siciliana, ritenuta anche dalla altre donne della Casa “falsa”, “sporca” e “brutta”. Un comportamento che ha fatto molto arrabbiare la sorella Clizia, intervenuta sui social per difendere Micol.

“Vorrei dire una cosa importante. Al di là che un personaggio/persona, in questo caso mia sorella Micol, possa piacere o non piacere, io credo che nessun essere umano sia legittimato a screditare una persona – ha commentato Clizia Incorvaia – A parlare male dietro le spalle, a dire le cose più brutte, sei una m**a, fai ca*are, fai vomitare, se fossi un uomo non la guarderei mai. Queste donne, tranne Giaele, dalla più piccola alla più grande, hanno parlato in una maniera terrificante nei confronti di questa ragazza che è mia sorella. Brutto esempio di donne, sono proprio le tipiche donne che odiano le altre donne. Un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione. Se non ci piace nessuno non c’è bisogno per forza di screditare e di spendere le più brutte parole”.