“GF Vip”, Amaurys e Angela, un amore lungo 18 anni. Perché sono così legati

È stato soprannominato da Alfonso Signorini “il gigante buono della Casa” e non possiamo dargli torto: all’interno del loft del Grande Fratello Vip Amaurys Perez sta dimostrando di essere un uomo dal cuore d’oro, gentile e con un gesto d’affetto per tutti. Durante l’ultima puntata abbiamo avuto modo di conoscere proprio il lato più sensibile dell’ex pallanuotista, che ha incontrato la moglie Angela, il grande amore della sua vita.

Amaurys Perez e Angela, il loro grande amore

Nella Casa del GF Vip Amaurys Perez è stato definito come un “gigante buono”: sempre gentile e cordiale con gli altri inquilini, si è già fatto conoscere per la sua sensibilità e soprattutto il suo grande amore per Angela, la donna che gli ha rubato il cuore diciotto anni fa.

“L’ho conosciuta dopo un mese che sono arrivato in Italia”, ha confessato l’ex pallanuotista ad Antonino Spinalbese, e da allora non si sono più lasciati. Un amore che, dopo tanti anni, cresce giorno dopo giorno, e che la lontananza sta rendendo ancora più forte. “Io e Angela moriremo insieme”, ha detto al suo compagno d’avventura.

Insieme dal 2006, i due sono sempre stati al fianco l’uno dell’altra: “La mia fortuna più grande è stata aver incontrato Amaurys, aveva raccontato Angela qualche tempo in un’intervista insieme al marito al talk show di Caterina Balivo Vieni da me. “Siamo due pezzi che si incastrano. Nelle nostre diversità perché siamo due opposti siamo molto simili”.

All’inizio l’atleta non la convinceva a pieno: “Avevo qualche perplessità perché pensavo che fosse il solito giocatore straniero arrivato in Italia per giocare e che, dopo averla illusa, sarebbe andato via e invece non è stato così. È una persona meravigliosa e sono contenta di averlo nella nostra famiglia“.

Amaurys Perez, il legame indissolubile con Angela

Per Angela Amaurys ha lasciato la serie A di pallanuoto, concentrandosi sulla carriera televisiva e trasferendosi a Cosenza, dove i due hanno costruito il loro nido d’amore e dove lui ha trovato una nuova famiglia che col tempo l’ha accolto a braccia aperte. “Ho detto da subito che volevo sposarla, ma lei aveva suo padre che ha fatto il calabrese. Pensavano che fosse un’avventura, invece siamo già da diciott’anni assieme e abbiamo tre figli”.

Perez infatti ha lasciato Cuba da piccolo, come ha raccontato la moglie durante la puntata del GF Vip: “Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Avevi dodici anni quando hai lasciato i tuoi genitori per inseguire un sogno e hai vissuto da solo. Hai cambiato paese e non sapevi quando avresti rivisto la tua mamma”.

L’ex atleta ha sempre sofferto la lontananza della sua famiglia d’origine ed è per questo che ha un legame così forte con Angela e i loro tre figli, Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. “Qualsiasi cosa Amaurys l’ha ottenuta grazie a una grande forza di volontà – ha raccontato Angela a Signorini -. Lui ha me e i suoi bambini, gli facciamo da mamma, zii, amici, fratelli, siamo tutto per lui, anche se tutti vogliono molto bene ad Amaurys, perché ha un cuore d’oro”.

Angela e Amaurys tra l’altro hanno dovuto affrontare un percorso in salita per diventare genitori. “Il primo figlio è arrivato nel 2010, quando non ci speravamo più”, aveva raccontato Perez a Vieni da me. “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi“.