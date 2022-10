“GF Vip”, Marco Bellavia manda un messaggio: “Si parla troppo poco dei problemi mentali”

Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più teso. La convivenza forzata tra i vipponi comincia a far scaturire litigi e discussioni – spesso per motivi futili – e i problemi delle scorse settimane sembrano quasi svanire nel nulla. Eppure il caso di Marco Bellavia continua a far discutere, visto che l’ex concorrente è tornato “virtualmente” nella Casa più spiata d’Italia con un nuovo messaggio dedicato ai suoi compagni d’avventura.

GF Vip, Marco Bellavia manda un messaggio sulla salute mentale

Marco Bellavia sta ancora cercando di recuperare le forze accanto al figlio Filippo e raccogliere i cocci dopo la dura esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Come sottolineato più volte da Alfonso Signorini l’ex concorrente non è ancora in grado di rientrare nel loft di Cinecittà, ma non è escluso che possa tornare in studio nelle prossime settimane per un confronto con gli altri vipponi.

E così, proprio nella Giornata mondiale della salute mentale, Marco Bellavia ha voluto inviare un messaggio ai suoi compagni d’avventura e ad Alfonso Signorini, che gli ha dato la possibilità di parlare della depressione e dei disagi legati alla sfera della mente.

“Ho trovato una grande solidarietà: la gente mi vuole bene e non me l’aspettavo, mi ha stupito che tutto quello che involontariamente ho fatto lì abbia aiutato così tante persone ad aprire una porta verso un problema che esiste da sempre ma pochi ne parlano. Sono problemi che tante persone hanno devono essere messi più a fuoco”, ha detto Bellavia nel video messaggio.

E poi ha proseguito spiegando: “Io non ho dei problemi mentali in maniera cronica, c’è invece chi deve lottare tutti i giorni: noi esistiamo e questi problemi siamo in tanti ad averli. La gente quando mi ferma mi ringrazia perché ne ho parlato, anche se non in questo modo: io avrei preferito essere dentro la Casa a raccontare la mia storia”.

GF Vip, un tentativo di sensibilizzazione (che forse non basta)

Se da un lato il caso di Marco Bellavia ha messo in luce l’indifferenza e la poca empatia dei partecipanti al reality show, dall’altro è riuscito a scoperchiare il vaso di Pandora su un tema, quello della salute mentale, che rimane ancora un grande tabù.

Dopo il video messaggio dell’ex concorrente, Alfonso Signorini ha interpellato anche gli altri vipponi sul tema della depressione, che in passato ha colpito anche Luca Salatino. “Nelle persone più sensibili è più facile che attecchisca sto demone”, ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Io ne so venuto fuori grazie alle persone giuste vicino, la mia famiglia, e con la mia forza”.

Proprio in questi ultimi giorni Salatino ha manifestato un grande disagio all’interno della Casa, che l’ha portato più volte ad affermare di voler abbandonare il reality show. A incidere su questa decisione c’è certamente la mancanza della sua famiglia, la lontananza ormai quasi insopportabile della fidanzata Soraia, ma soprattutto la consapevolezza di non essere fatto per le strategie del GF Vip: “Qui fanno giochetti e trucchetti, io sono sono così purtroppo”, ha ammesso.

Durante la puntata Signorini ha mostrato a Luca un messaggio della sua compagna, che lo ha fatto inevitabilmente commuovere. Peccato che, alle lacrime del ragazzo, che in più di un’occasione ha mostrato le sue fragilità, il conduttore ha voluto tagliare corto, dicendogli: “Visto che è tutto ok, basta frignare“.

Che dire: Signorini è sempre pronto a cavalcare l’onda dell’emotività e dell’empatia solo in alcuni frangenti. Quando si dice “predicare bene e razzolare male”.