Cast e personaggi di “Vincenzo Malinconico”, cosa sappiamo della stagione 2

Si è chiusa la prima stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso la serie tv di Rai 1 tratta dai romanzi di Diego De Silva. Un progetto che è piaciuto al pubblico e che potrebbe tradursi in una seconda stagione? Dopo il finale andato in onda in prime time non è ancora stata uficializzata una nuova serie di episodi, ma questo non significa che non si potrà rivedere Massimiliano Galli nei panni dell’avvocato con una grande propensione alla filosofia.

Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso: ci sarà una seconda stagione?

Si è conclusa la prima stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso, le due puntate andate in onda hanno nuovamente visto l’attore Massimiliano Gallo alle prese con dei casi da tribunale. E per chi si chiede se la seconda stagione vedrà la luce, la risposta è che ci sono buone possibilità. A comunicarlo è stato Diego De Silva, autore dei romanzi da cui è stata tratta la serie, ovvero Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, e tra gli sceneggiatori del progetto televisivo.

In un intervento a Unomattina in Famiglia, come riporta Tv Blog, ha spiegato che si sta scrivendo la seconda stagione. La speranza, quindi c’è. Il regista Alessandro Angelini, intervistato da Fanpage sulla questione, ha dichiarato: “Sarei felice di una seconda stagione, di spunti ce ne sono e poi Malinconico non è solo un avvocato di insuccesso, ma soprattutto un acrobata dei sentimenti, un po’ come tutti noi, la gente l’ha capito e lo sente come un amico”.

Un progetto originale, diverso dal solito, che porta sullo schermo un uomo comune: Vincenzo Malinconico viene descritto – anche dai comunicati RAI – come “un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza”. Insomma un personaggio dalle mille sfaccettature che al pubblico è arrivato e che, a detta del regista, avrebbe ancora da dire. Sempre su un’ipotetica seconda stagione a Fanpage ha spiegato: “Bisognerebbe chiederlo alla Rai, ai produttori, la storia soprattutto guardando l’ultima puntata si presta ad un seguito e poi, chi ha letto i libri di De Silva, sa che ci sarebbe ancora molto da raccontare”.

Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso, il finale di stagione

L’ultima puntata di Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso ha avuto il pregio di rispondere ad alcune questioni, ma anche di aprire le porte a due nuovi personaggi. Alessandro Angelini a Fanpage ha raccontato, a qualche ora dalla messa in onda dei due episodi finali, delle due new entry: “È importante questa serata perché segna l’entrata in scena di due nuovi personaggi, due nomi molto amati dal pubblico televisivo, ovvero Michele Placido, un principe del foro sui generis, spassosissimo e Ana Caterina Morariu, una seducente ereditiera”. Insomma segni, anche questi, che una seconda stagione potrebbe regalare nuovi spunti.

Sui social l’esordio della serie era stato accompagnato da commenti positivi e il personaggio è piaciuto, perché lontano dai canoni televisivi, che vedono legali sempre sulla cresta dell’onda, e porta sullo schermo un uomo vero e dal grande cuore.

Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso: cast e personaggi della serie

Un cast di tutto rispetto quello che ha portato sul piccolo schermo le vicende di Vincenzo Malinconico. A partire dal protagonista Massimiliano Gallo: classe 1968, figlio d’arte, ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione già da bambino. E poi Lina Sastri, attrice che ha ricevuto molti riconoscimenti e che, nella serie, interpreta Assunta ex suocera del protagonista e mamma di Nives, sullo schermo grazie a Teresa Saponangelo. Denise Capezza, invece, nella fiction interpreta Alessandra Persiano. Anche lei, nell’intervista rilasciata a DiLei, in merito a una possibile seconda stagione ha affermato: “Speriamo. Ce lo auguriamo tutti”.

La serie tv Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso è nata da una coproduzione Rai Fiction e Viola Film.