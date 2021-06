“Vincenzo Malinconico, Avvocato” la serie Rai tratta dai romanzi di De Silva

editato in: da

Via alle riprese per la nuova fiction Rai Vincenzo Malinconico, Avvocato tratta dalla serie di romanzi scritta da Diego De Silva e pubblicata dalla casa editrice Einaudi.

Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Viola Film che vede alla regia Alessandro Angelini, reduce dal successo della miniserie tv Gli orologi del diavolo che ha visto tra i suoi protagonisti Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi.

Ricco e molto interessante il cast di attori, tra questi il ruolo del protagonista, l’avvocato Vincenzo Malinconico, è interpretato da Massimiliano Gallo. Classe 1968, figlio d’arte, proviene da una famiglia dedita alla recitazione, basti pensare che anche il fratello e il nipote sono attori. La sua carriera è iniziata a soli cinque anni a teatro, a soli dieci anni lavorava già in telefilm per bambini. Lunghissimo il suo curriculum, tra gli ultimi lavori per il cinema si possono ricordare Pinocchio con la regia di Matteo Garrone del 2019, 7 ore per farti innamorare con dietro alla macchina da presa Giampaolo Morelli nel 2020 e Villetta con ospiti diretto da Ivano De Matteo 2020. In televisione lo si può ricordare, ad esempio, nella fiction I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman, Tosca D’Aquino e Carolina Crescentini, e nella serie tv Imma Tartanni – Sostituto procuratore in cui ha lavorato, tra gli altri, con Vanessa Scalera ed Ester Pantano. Tra gli ultimi progetti anche il film distribuito su Netflix Gli infedeli (2020) per la regia di Stefano Mordini.

Nel cast di Vincenzo Malinconico, Avvocato anche Lina Sastri, attrice che ha vinto diversi premi, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Murariu e Michele Placido.

La fiction Rai è scritta dall’autore dei romanzi Diego De Silva con Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso ed è tratta dai tre libri: Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, pubblicati dalla casa editrice Einaudi.

Protagonista degli episodi Vincenzo Malinconico che, nella trama, è descritto come semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice, ma soprattutto avvocato d’insuccesso. Separato, ha due figli.

Le riprese della serie tv hanno preso il via e dureranno per circa 16 settimane, le location che fanno da scenografia alla nuova fiction sono Roma e Salerno.