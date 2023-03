Carol Alt, il ricordo di Senna a “Verissimo”: “Sognavo un futuro con lui”

Un amore travolgente, tenuto nascosto per anni, ma che ha segnato nel profondo la sua vita. Carol Alt ha ricordato il grande Ayrton Senna, l’uomo che più ha amato, in un’intima intervista nel salotto di Verissimo. All’epoca la top model era sposata, ma in parallelo stava vivendo una delle relazioni più romantiche della sua vita, quella con il pilota automobilistico tragicamente scomparso nel 1994 durante una gara. “Dopo la sua morte, la mia vita è cambiata“, la confessione a Silvia Toffanin.

Carol Alt, il grande amore per Ayrton Senna: “Difficile parlare di lui”

Attrice e top model di grande successo negli anni ’80 e ’90, nonché ancora oggi icona di bellezza ed eleganza, Carol Alt si racconta in un’intervista nel salotto di Verissimo. L’intima chiacchierata con Silvia Toffanin affronta numerosi argomenti, dalla sua carriera sotto i riflettori alla famiglia, sino ai grandi amori che hanno segnato la sua vita. Uno, in particolare, le ha fatto battere il cuore più di tutti e lo ricorda ancora oggi con profonda commozione: quello per Ayrton Senna.

“È difficile parlare di lui. Dopo la sua morte, la mia vita è cambiata. Il mio cuore si è chiuso”, confessa la supermodella in studio. Il loro è stato un amore travolgente ma tenuto per anni in gran segreto. All’epoca il pilota di Formula1 era sentimentalmente libero, mentre Carol Alt era sposata e non si sarebbe mai immaginata una vita senza il marito al suo fianco, nonostante il grande amore che provava per Senna. Amore che, però, si è tragicamente interrotto quando il pilota perse improvvisamente la vita in un’incidente, durante il Gran Premio di San Marino nel 1994.

“In quel momento ero sposata, lui era libero – confessa – Lui mi disse che non c’era tanto tempo, che bisognava decidere per la vita. Io, quando ero sposata, non pensavo a una vita senza mio marito, quindi era difficile. E mio marito lo capì”.

Carol Alt e Senna, un amore interrotto e i loro sogni rimasti in sospeso

Carol Alt ricorda con grande dolore l’improvvisa scomparsa di Ayrton Senna, e rivela di aver scoperto tragicamente la notizia attraverso la tv: “Il giorno che Senna è morto, guardammo alla tv un programma di sport, io guardai e non capii. Parlavano dell’incidente di Senna, e ad un certo momento lì capii che era morto. Il telefono cominciò a squillare e non risposi perché in quel momento ero con mio marito, e gli dicevo che stavo con Ayrton”.

Sebbene il loro amore non fosse ufficiale, Carol Alt e Senna sognavano ad occhi aperti un futuro insieme: “È stato il più grande amore della mia vita. E sognavo un futuro con lui. Anche in quel momento, pensavamo a bambini e famiglia e avrei anche lasciato mio marito, mancava poco”. Al momento il cuore della top model non batte per nessun uomo, soltanto per i suoi affezionati nipoti. E anche per i suoi gatti, che ogni giorno riempiono di grande affetto la sua vita: “Io sono sempre da sola, non ho trovato un altro grande amore. Il mio amore sono i gatti”.