La puntata del 10 ottobre di Belve si preannuncia a dir poco scoppiettante. Stando alle anticipazioni, infatti, c’è stato uno scontro tra Francesca Fagnani, la “Belva” per eccellenza, e Stefania Nobile. Per chi temeva che il programma avesse perso il suo “graffio”… Non è proprio così. Come di consueto, infatti, la giornalista ha incalzato l’ospite con domande taglienti. D’altro canto, la Nobile non si è tirata indietro e ha risposto a tono, proprio come ci si aspetta da Belve.

Stefania Nobile e Francesca Fagnani, scontro a Belve: anticipazioni

La nuova edizione di Belve è partita in quarta: dopo aver ospitato Stefano De Martino, che ha parlato della fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, è il turno di Stefania Nobile. Le anticipazioni della terza puntata, infatti, sono scoppiettanti: ci sarebbe stato uno “scontro” tra l’ospite e la conduttrice, Francesca Fagnani. Una chiacchierata in pieno stile Belve, con tanto di battute taglienti e frecciate.

I toni si sarebbero accesi dopo una frase della Nobile. “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono c******?”, a cui la Fagnani ha replicato a tono: “Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio“. Il riferimento è al passato di Stefania Nobile e della madre, Wanna Marchi – nel 2022 Netflix ha pubblicato il documentario sulla loro storia – e ovviamente ne è conseguito un botta e risposta piuttosto diretto. Ma non ci aspetteremmo null’altro da un programma come Belve.

“Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una c*****, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati perché non erano disagiati”. La Fagnani, a questo punto, ha scelto di continuare il discorso, puntando sul fatto di aver giocato sulle fragilità delle persone. “Eh, ma tanto sempre qui arriviamo”, così ha replicato la Nobile.

La frecciata a Francesca Fagnani

Un’intervista in pieno stile Belve, dove non è nemmeno mancata una frecciata alla conduttrice da parte di Stefania Nobile. “I miei pregi? Ne ho tanti, guardi. Anche il fatto di svegliarmi con il sorriso e dover combattere sempre con le stesse domande come queste, significa che sono proprio la numero uno allora”. Una battuta che, però, non ha scatenato ulteriori scontri: il pubblico ha riso, e così la conduttrice stessa.

In seguito, hanno parlato del processo, così come dell’arresto dell’ex televenditrice. C’è stato spazio anche per discutere della vita privata e di quel doppio matrimonio sfarzoso che si è tenuto a Miami, raccontato anche nella serie Netflix. “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità”.

Anche nella serie, in effetti, si discute del compenso che la Nobile e Wanna Marchi hanno ricevuto per le nozze. “Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che, non trascrivendolo, qua non valeva niente”. Per quel servizio e per il matrimonio stesso, mamma e figlia hanno ricevuto un compenso stellare. “Cinquanta milioni di lire a testa. Cinquanta a testa, per quattro”. Oggi, la Nobile e la Marchi hanno ricominciato una nuova vita in Albania. Nel 2022, è morto Francesco Campana, marito della Marchi, che la Nobile ha sempre considerato un “papà”.