Barbara D’Urso chiude le polemiche e saluta il pubblico: la promessa per il futuro

È stata la fine di un’era. Barbara D’Urso, dopo 15 anni sullo schermo, non conduce Pomeriggio Cinque da settembre 2023. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato stampa diramato da Mediaset, nel quale si parlava di una decisione presa di comune accordo e con la quale si congedava la conduttrice dalla guida del contenitore pomeridiano di Canale5. Al suo posto arriva Myrta Merlino, come annunciato nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, mentre per lei si è solo specificato che il suo contratto rimane in essere fino a dicembre. E così, a distanza di giorni da tutte le dichiarazioni ufficiali, Carmelita ha deciso di salutare il suo pubblico con un messaggio lasciato sul suo canale Instagram.

Le parole di Barbara D’Urso per il suo pubblico

È stato il suo più grande rammarico: non potersi congedare dal suo pubblico con i saluti che avrebbe meritato. E sì, perché al netto di tutte le critiche che sono inevitabili, Barbara D’Urso ha tenuto compagnia a milioni di persone e per moltissimi anni. Il suo era il volto del pomeriggio di Canale5, per molto tempo anche quello della domenica. Il suo seguito era diventato molto ampio ed è stato costruito anno dopo anno. Un pubblico che salutava con una formula che ormai era diventata celebre: il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi vostro.

Ed è col cuore che ha voluto salutare tutti, al termine di una serie di polemiche furibonde passate inevitabilmente per la sua intervista fiume a Repubblica, che ha voluto salutare tutti e con l’ennesimo messaggio sibillino che ha aperto a nuovi scenari. La conduttrice scrive: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore… E non finisce qui…”.

Si parla già insistentemente di diverse collocazioni, di nuovi progetti e di un possibile approdo a Rai2 che rimane nel più ristretto campo delle indiscrezioni. Di certo, non ha intenzione di rimanere ferma ad aspettare nuove proposte. Non lo ha fatto nemmeno quando è stata ridimensionata a Mediaset e ha riscoperto la sua passione per il teatro. Ha anche lanciato un podcast, Amiche Mie, in cui ha raccontato anche un po’ di sé.

Il commento di Alfonso Signorini

Non si è fatto attendere il commento su Chi di Alfonso Signorini, che si è espresso in un lungo editoriale pubblicato sul suo magazine: “La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”.

E continua: “Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese”.

Il conduttore del GF Vip è inoltre convinto che presto si tornerà a parlare di altri argomenti, tipici della stagione estiva: “Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: ‘Sei seduto? Tieniti forte!’. Ah la bellezza del telemercato”.