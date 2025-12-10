Arisa si ritira da Sanremo, ma è uno scherzo: cos’è successo a Le Iene

Piccolo (e un po’ crudele, ma fortunatamente veloce) scherzo ad Arisa a Le Iene: l’artista è tra i 30 Big in gara a Sanremo 2026, tra i nomi annunciati da Carlo Conti al Tg1. Attendeva da tempo questo momento, considerando che aveva provato a inviare un brano quando ancora a condurre c’era Amadeus. Il ritorno a Sanremo è stato tanto atteso dalla cantante. Eppure, lo scherzo organizzato da Le Iene ha mostrato tutta la sua stima e fiducia nei confronti di Conti, arrivando persino a rinunciare al Festival pur di non tradire l’amicizia.

Arisa, lo scherzo su Sanremo a Le Iene

Nel servizio “Amici o Nemici di Carlo Conti” de Le Iene, Sebastian Gazzarrini e l’imitatore ufficiale del conduttore e direttore artistico di Sanremo (ovvero David Pratelli) hanno pianificato delle telefonate agli esclusi dall’edizione 2026 del Festival. E non solo: hanno anche chiamato Arisa, che è presente nella lista dei Big. Così il finto Carlo Conti, in collegamento con l’artista, ha chiesto: “Tu sei o non sei mia amica?”. Arisa non ha avuto alcuna esitazione: “Tua amica, certamente”.

“Se sei mia amica ti chiedo, per cortesia, tu puoi fare un passo indietro, la Rai vuole per forza Annalisa. Guarda, non mi chiedere altro perché non so cosa dirti”. La replica di Arisa? Con la sua risposta ha dimostrato davvero di essere amica del conduttore, disposta persino a fare un passo indietro per non incorrere in problemi con la Rete. “Guarda, non so che dirti, se per te è un problema non ti preoccupare, per me l’amicizia viene prima”.

L’imitatore ha poi rilanciato con un’ipotetica collaborazione tra Arisa e Annalisa: “Nel caso faresti coppia con lei? Su una tarantella lucana?”. Ed è proprio con questa richiesta che poi l’imitatore di Conti si è smascherato. E se fino a quel momento Arisa ha mantenuto un aplomb inglese, la reazione poco dopo è stata infuocata, tra urla e risate: “Ma siete scemi? Voi volete far morire le persone”.

Il sogno di Arisa di tornare a Sanremo per approdare all’Eurovision Song Contest

L’artista è caduta completamente nello scherzo organizzato da Le Iene. Da anni, in realtà, sogna di tornare su quel palco, che l’ha vista vincitrice per ben due volte. La prima nel 2009, nella sezione Nuove Proposte, con Sincerità; si è poi classificata prima nella categoria Big con Controvento nel 2014. Proprio a Verissimo aveva affidato il suo dispiacere per non essere stata scelta durante le edizioni di Amadeus.

“Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest“. Aveva inoltre rivelato ad Amici la verità sulle sue emozioni contrastanti: “Mi sento a volte sopravvalutata, proprio uno straccio, non scherzo. Non mi sento all’altezza ma ci sta, perché uno può anche avere fortuna e poi basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Ora, però, è arrivato il suo turno – finalmente – di brillare sul palco dell’Ariston. Come ha sempre fatto.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!