Il cast degli allievi di "Amici" ha subito una nuova perdita. Penelope, infatti, ha deciso di lasciare la scuola di talenti nel corso della puntata del 28 ottobre 2025

La scuola di Amici è al centro del palinsesto di Canale 5 ormai da tantissimo tempo. Ogni anno i professori del talent show scelgono dei giovani artisti per poter occupare i banchi del prestigioso istituto e li aiutano nella loro crescita professionale con i loro consigli. Così è stato anche lo scorso settembre quando è cominciata una nuova edizione del programma televisivo, ma la stagione attuale sembra star riscontrando alcuni problemi.

Diversi alunni, infatti, hanno deciso di lasciare anzitempo il programma televisivo e, nella puntata del 28 ottobre 2025, anche Penelope ha comunicato alla produzione del talent show la sua intenzione di abbandonare e ha, in seguito, lasciato definitivamente la scuola.

Amici, la decisione di Penelope

Una delle cantanti di Amici25 ha deciso di lasciare definitivamente la scuola, senza essere eliminata da una sfida o dal suo professore, come prevede il regolamento, ed è successo di recente a un suo compagno d’avventura. Penelope ha scelto da sola di non far più parte del cast del reality show, dopo una lite con Michele per un fatto davvero banale.

I due allievi della scuola, infatti, hanno discusso per del salmone che lui voleva buttare. La cantante ha descritto la sua scelta, allora, come un vero e proprio spreco alimentare e i toni si sono un po’ alzati: “Amo, ora io non ho il tempo per farli però ti pare che butti via il cibo?”. Michele ha accusato la compagna di voler solo criticare senza partecipare attivamente alle scelte della casa e, poco dopo, la ragazza ha scelto di mangiare in solitaria dentro un’aula di musica, scoppiando a piangere.

Da qui la decisione di chiamare la produzione per comunicare la sua volontà di lasciare la scuola più famosa d’Italia: “Penelope comunica alla produzione che ha deciso di lasciare la scuola di Amici”. La cantante, quindi, ha firmato la sua volontà di rinunciare al ciclo di studi e ha preparato le valigie per fare ritorno a casa. Si tratta del quarto ritiro dall’inizio della stagione attuale.

Penelope, le motivazioni dell’abbandono

Penelope ha scelto di lasciare la scuola di Amici, dopo una lite con Michele ma ha voluto chiarire che non è stato quest’episodio a determinare la sua scelta: “È una cosa che si somma. L’avrei presa domani, io fatico tanto con la convivenza. Lo sapete sono un po’ maniaca dell’ordine. Sono duecento cose insieme. Il motivo è che non mi sento bene, non riesco a trovare la forza, non mi trovo”.

La cantante ha ammesso che il suo è un problema del tutto personale: “Io ho un problema di adattamento da quando sono nata. Io non sto bene in nessun posto, io sto bene solo al mare…Non mi sento bene. Se poi andando contro me stessa faccio solo peggio e sto qua comunque a brontolare, a fare il mio dovere male. Io sto anche togliendo la possibilità a qualcuno”.

In ogni caso Penelope si è detta molto dispiaciuta per l’epilogo della sua avventura nel talent show: “Sarà stranissimo ricominciare… La cosa che mi dispiace di più di tutto è che lascio loro e voi con un ricordo un po’ sgradevole, comunque gli ho creato un po’ di problemi ma penso che è saggio ascoltarsi perché poi si rischia di farsi ancora più male. Non ha senso”.