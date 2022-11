“Amici 22”, Maria si infuria con i ragazzi. E prende provvedimenti per tre allievi

Un film (purtroppo) già visto nella scuola di Amici. Gli allievi – come già successo nelle edizioni precedenti – hanno dimostrato di non avere rispetto degli spazi comuni in casetta, aspetto che ha fatto infuriare Maria De Filippi. La conduttrice ha aperto la puntata speciale della domenica pomeriggio rimproverando i ragazzi sulle condizioni inaccettabili dei locali che vivono ballerini e cantanti, arrivando a prendere dei provvedimenti disciplinari per alcuni allievi.

Amici, la furia di Maria De Filippi contro i ragazzi

Negli anni Maria De Filippi ha sempre dimostrato di avere una grande empatia con i ragazzi della scuola di Amici, sostenendoli e incoraggiandoli quando ne sentivano il bisogno. Ma dall’altro lato, proprio come farebbe una madre severa, anche questa volta si è ritrovata a dover intervenire contro di loro, sottolineando la mancanza di rispetto degli allievi verso gli spazi della casetta che abitano quotidianamente.

Già all’inizio di questa stagione, la conduttrice aveva chiesto a ballerini e cantanti di non mettere né lei né la produzione nelle condizioni di intervenire sulla questione. Ma le raccomandazioni sono servite a poco: la De Filippi è dovuta tornare, con grande amarezza, a rimproverare i ragazzi della scuola, riprendendoli per le condizioni inammissibili in cui versano i locali della casetta, decisamente sporchi e disordinati.

Nessuno degli studenti ha voluto prendersi la responsabilità delle proprie azioni, cercando di dare giustificazioni poco credibili agli occhi sia di Maria che dei professori, indignati per il loro comportamento.

Amici, i provvedimenti disciplinari per tre allievi

Dopo una gara tra i ragazzi e più di una ramanzina, a pagare sono stati tre degli allievi ritenuti poco collaborativi all’interno della scuola. Rudy Zerbi ha mandato in sfida immediata NDG, che è riuscito a mantenere il suo banco. Anche Gianmarco ha dovuto affrontare una competizione con la ballerina Ginevra, ma Alessandra Celentano ha voluto congelare il giudizio sulla sfida del suo allievo, per meditare sulle sue sorti all’interno del programma.

Gianmarco prima di uscire dallo studio ha chiesto spiegazioni alla sua professoressa, visto che in casetta ha sempre collaborato: “A volte bisogna prendere delle decisioni forti per fare capire a tutti. Purtroppo tu paghi le conseguenze di chi ha più colpe di te”. A difenderlo, per quanto possibile, è stato Rudy, che gli ha consigliato di prendersela con i compagni di gioco che, sapendo di essere colpevoli, non si sono alzati in piedi per prendersi le proprie responsabilità.

Il terzo allievo a dover combattere per mantenere il proprio posto all’interno della scuola è stato Mattia, doppiamente colpevole per il suo insegnante Raimondo Todaro. Sebbene sia riuscito a vincere la sfida, il professore ha deciso di non esprimere alcun giudizio sul suo allievo, che anche lo scorso anno aveva subito un provvedimento disciplinare per gli stessi motivi.

“A inizio anno ti avevo detto di comportarti meglio, ma non mi hai ascoltato”, gli ha urlato contro Todaro. Ma il giovane ballerino si è detto certo della sua posizione: “Io sono con la coscienza pulita, possiamo vedere anche i filmati”, ha detto con una punta di presunzione. Di certo non erano d’accordo i suoi compagni, che l’hanno accusato di essere tra i più pigri in casetta: adesso bisognerà attendere quali altri provvedimenti arriveranno per gli indisciplinati.